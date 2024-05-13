Aile Destek ödemeleri sorgulama ekranı: 2024 Mayıs ayı Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile Destek ödemeleri, Mayıs ayında en çok merak edilenlen konuların başında geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Türkiye Aile Destek Programı Mayıs ayı ödeme tarihleri, hali hazırda sosyal yardımı alan vatandaşlar tarafından önem arz ediyor. Peki 2024 Mayıs Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Aile Destek ödemeleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar
Mayıs Aile Destek ödemeleri sorgulaması sürüyor. Ramazan Bayramı sebebiyle geçen ay erken yatan Aile Destek ödemeleri için gözler Mayıs ayı Aile destek programı ödeme takvimine çevrildi. Peki 2024 Mayıs Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Aile Destek ödemesi/programı ödeme tarihleri
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri 10 Nisan Ramazan Bayramı öncesinde yapıldı.
Ancak Mayıs ayındaki ödemeler belirlenen rutinde yani 15 Mayıs ve takip eden günlerde yapılacak.
AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN SONA ERECEK?
Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL
1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,