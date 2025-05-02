Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı, son durum nedir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan ve ekonomik zorluk yaşayan hanelere aylık maddi destek sağlayan Aile Destek Programı, Aralık 2024'te tamamlandı. Haziran 2023'te sonlanması planlanan program, alınan kararlarla iki kez uzatılmış ve ihtiyaç sahiplerine 12 ay daha destek verilmişti. Şimdi ise gözler 2025 yılı için yeni bir yardım planlaması olup olmayacağına çevrildi. İşte Aile Destek Programı'nda son durum...
Aile Destek Programı, Aralık 2024 itibarıyla sona erdi. İlk etapta Haziran 2023’te bitmesi beklenen program, yapılan uzatmalarla bir yıl daha devam etti. Ancak son ödemenin ardından 2025 yılında yeni bir destek paketinin açıklanıp açıklanmayacağı büyük merak konusu. Aile Destek Programı’na ilişkin güncel gelişmeler haberimizde...
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.
Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir. Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.
2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik.
Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADARDI?
AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMIYORDU?
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.