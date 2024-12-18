Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, devam edecek mi? Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?

        Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, devam edecek mi? Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?

        Aile Destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Maddi desteğe ihtiyacı olan ailelere ödenen sosyal yardım ödemeleri kapsamında yer alan aile destek ödemesi başlangıçta 12 ay süreyle planlanmıştı. Daha sonra 2 yıldır süren Aile Destek Programı ödemelerin son tarihi Aralık ayı olarak belirlenmişti. Peki Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, devam edecek mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 09:01 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye Aile Destek Programı', Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 2022'de dönemsel olarak başlatıldı. Aralık ayına girilmesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi kişilerin hesaplarına yatırılan Aile Destek Programı ödemelerinin devam edip etmediği merak konusu oldu. Peki Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, devam edecek mi?

        2

        ARALIK AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 10 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını belirtti. İhtiyaç sahibi haneler için bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapılacağını açıkladı.

        Bakan Göktaş , kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini belirtti.

        "Türkiye Aile Destek Programı"nın hali hazırda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğuna dikkati çeken Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını bildirdi.

        Gerçekleştirdikleri kapsamlı çalışmalarla ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerini aktaran Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız. Bu ayki ödemeyle birlikte Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.

        3

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILIR MI?

        2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

        4

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti

        "2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında aile destek ödemeleri aralık ayında son kez yatacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Avukat ve müvekkiline kelepçe takan 2 polis ve 2 bekçiye hapis
        Avukat ve müvekkiline kelepçe takan 2 polis ve 2 bekçiye hapis
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Colani: Bölünmeyi savunmadıkları sürece sorun yok
        Colani: Bölünmeyi savunmadıkları sürece sorun yok
        Yücel, Beşiktaş'a gelen teklifi açıkladı!
        Yücel, Beşiktaş'a gelen teklifi açıkladı!
        Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
        Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Putin: Kendilerini tanrının temsilcisi sanıyorlar
        Putin: Kendilerini tanrının temsilcisi sanıyorlar
        İsrail tankları Dera kırsalında
        İsrail tankları Dera kırsalında
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?