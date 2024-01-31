Haberler Televizyon Aile dizisi bitti mi, final mi yaptı? Aile son bölümde neler oldu, Devin öldü mü?

Aile dizisi bitti mi, final mi yaptı? Aile son bölümde Devin öldü mü? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisi ilk bölümünden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Her hafta Salı günü seyircisi ile buluşan Aile dizisi 30. bölüm ile ekrana geldi. Devin'in doğum sahnesinin de yer aldığı son bölümde dizinin final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. İşte Aile dizisi final mı yaptı? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 31.01.2024 - 11:51 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:51 facebook

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Show TV'nin sevilen yapımlarından biri olan Aile dizisi 30. bölümüyle gündeme geldi. Her hafta Salı günü ekrana gelen dizinin son bölümünde Devin'in doğum sahnesi dikkat çekti. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı dizide Aslan'ın Devin'e seslenişi final ihtimallerini akıla getirdi. İşte Aile dizisi bitti mi, final mi yaptı? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...

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AİLE DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI? Başrolünü Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un üstlendiği, Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile 30. bölümü ile final yaptı.