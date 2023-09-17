Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Aile bu akşam yeni bölüm var mı, yok mu?

        Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Aile bu akşam yeni bölüm var mı, yok mu?

        Yılın merakla beklenen yeni dizilerinden biri olan Aile, geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı dizi, ilk bölümünden büyük bir beğeni topladı. İşte, bu akşam 2. yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak olan Aile dizisinin konusu, oyuncuları ve yönetmenine ilişkin tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 18:40 Güncelleme: 17.09.2023 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aile dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son olarak 13. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu. İşte, dizinin hayranlarının merakla araştırdığı konuya dair bilgiler...

        2

        AİLE BU HAFTA VAR MI?

        Sevilen dizi Aile, bu hafta da Show TV'nin yayın akışında bulunmuyor, dizinin yeni sezon tarihi de henüz belli olmadı.

        Aile'nin yeni sezonuyla 1 Ekim Pazar günü izleyicilerinin karşısına çıkması bekleniyor.

        3

        AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

        Dizide ikiliye Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        4

        Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar’ın başındaki Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

        5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Alanya'da orman yangını
        Alanya'da orman yangını
        Maçta 4 gol var!
        Maçta 4 gol var!
        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?