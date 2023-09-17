Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Aile bu akşam yeni bölüm var mı, yok mu?
Yılın merakla beklenen yeni dizilerinden biri olan Aile, geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı dizi, ilk bölümünden büyük bir beğeni topladı. İşte, bu akşam 2. yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak olan Aile dizisinin konusu, oyuncuları ve yönetmenine ilişkin tüm bilgiler...
Aile dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son olarak 13. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu. İşte, dizinin hayranlarının merakla araştırdığı konuya dair bilgiler...
AİLE BU HAFTA VAR MI?
Sevilen dizi Aile, bu hafta da Show TV'nin yayın akışında bulunmuyor, dizinin yeni sezon tarihi de henüz belli olmadı.
Aile'nin yeni sezonuyla 1 Ekim Pazar günü izleyicilerinin karşısına çıkması bekleniyor.
AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Dizide ikiliye Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.
Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar’ın başındaki Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.