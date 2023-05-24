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Haberler Televizyon Aile dizisinin sezon finali tanıtımı yayınlandı! Aile 13. Bölüm Fragmanında neler yaşanıyor?
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Aile dizisinin sezon finali tanıtımı yayınlandı! İşte Aile 13. Bölüm Fragmanı

Show TV ekranlarında seyirci ile buluşan, sezonun heyecanla takip edilen yapımlarından Ay Yapım imzalı 'Aile'nin sezon finalinden ilk tanıtım yayınlandı.

Aile dizisinin sezon finali tanıtımı yayınlandı! Aile 13. Bölüm Fragmanında neler yaşanıyor?
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Nefeslerin tutulacağı sezon finalinde Soykanlar'ın başına gelecekler merakla bekleniyor.

SEZON FİNALİNDE NEFESLER TUTULUYOR!

Sürükleyici, özgün hikayesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından 'Aile', Salı akşamı yayınlanacak 13. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor.

Sezon finalinden yayınlanan tanıtımda; Hülya, Devin'in gizlice Cihan'la yaptığı seansları Aslan'a açıklıyor. Bu itirafın ardından Aslan ve Devin'in arasında neler yaşanacağı şimdiden büyük merak konusu oluyor.

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Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci

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