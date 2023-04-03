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Aile dizisinin Yağmur’u sosyal medyayı salladı! Yüsra Geyik'e binlerce beğeni geldi!

SHOW TV ekranlarında yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran Aile dizisinde Yağmur karakterini canlandıran güzel oyuncu Yüsra Geyik, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Geyik, son olarak sosyal medya hesabından yayınladığı transparan elbiseli pozuyla sevenlerinden tam not aldı.

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  • Aile dizisininin Yağmur’u sosyal medyayı salladı! Yüsra Geyik'e binlerce beğeni geldi!

    Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Yüsra Geyik, şimdilerde SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın olduğu Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veriyor.
  • Aile dizisininin Yağmur’u sosyal medyayı salladı! Yüsra Geyik'e binlerce beğeni geldi!

    Genç yaşından beri ekranlarda olan başarılı oyuncu Yüsra Geyik, kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. 
  • Aile dizisininin Yağmur’u sosyal medyayı salladı! Yüsra Geyik'e binlerce beğeni geldi!

    Aile dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle izleyiciden tam not alan Yüsra Geyik, son olarak transparan detaylı elbisesiyle verdiği poza "Bazısı içinde yaşar, bazısı kucağında taşır dünyasını" notuyla paylaştı.
  • Aile dizisininin Yağmur’u sosyal medyayı salladı! Yüsra Geyik'e binlerce beğeni geldi!

    Sosyal medya hesabında 378 bin takipçisi olan Yüsra Geyik'in son pozuna 10 bine yakın beğeni geldi.
  • Aile dizisininin Yağmur’u sosyal medyayı salladı! Yüsra Geyik'e binlerce beğeni geldi!

    İşte Yüsra Geyik'in son pozu...
  • Aile dizisininin Yağmur’u sosyal medyayı salladı! Yüsra Geyik'e binlerce beğeni geldi!
  • Aile dizisininin Yağmur’u sosyal medyayı salladı! Yüsra Geyik'e binlerce beğeni geldi!
  • Aile dizisininin Yağmur’u sosyal medyayı salladı! Yüsra Geyik'e binlerce beğeni geldi!
  • Aile dizisininin Yağmur’u sosyal medyayı salladı! Yüsra Geyik'e binlerce beğeni geldi!
  • Aile dizisininin Yağmur’u sosyal medyayı salladı! Yüsra Geyik'e binlerce beğeni geldi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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