Aile Gençlik Fonu kapsamında çiftlere indirim sunan markaların güncel listesi: Kimler yararlanabilir, indirim oranı yüzde kaç?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nde, evlilik hazırlığı yapan çiftlere özel indirim imkânı sağlayan marka sayısı arttı. Daha önce 20 markanın yaptığı uygulamaya, 19 markanın daha katılmasıyla kapsam genişletildi. Çiftler, söz konusu firmalardan yüzde 10 ila 35 arasında indirimli alışveriş yapabilecek. İşte, 2025 evlenecek çiftlere özel indirim yapan markaların listesi...
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında geçen yıl Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda, 20 marka ile yapılan iş birliğine 19 firma daha eklendi. Çiftler, söz konusu firmalardan yüzde 10 ile yüzde 35 arasında değişen oranlarda indirimli alışveriş yapabilecek. Peki, çiftlere özel indirim uygulayan markalar hangileri, kimler yararlanabilir? İşte, detaylar...
EVLENECEK ÇİFTLERE İNDİRİM SUNAN MARKALARIN LİSTESİ
20 marka Bakanlık ile imzalanan protokol kapsamında evlenecek çiftlere destek veriyor. İşte, marka listesi:
Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Doğtaş, Lova Yatak, English Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat-Tween, Kip.
19 MARKA DAHA EKLENDİ
Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler için yapılan işbirlikleri kapsamında, 19 firma daha evlenecek gençlere özel indirimler sunmaya başladı. İşte, listeye eklenen yeni firmalar;
Alfemo, Armis Yatak, Bambi, Divanev, Dizayno Home, Doqu Home, DS Damat, Enza, Gümüşsuyu, Gündoğdu Mobilya, Hatemoğlu, Kilim, Ndesign, Puffy, Saray Halı, Storish, Trendyol, Weltew, Yataş Bedding.
YÜZDE KAÇ İNDİRİM YAPILACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği yapan markalar, çiftlere yüzde 10 ile 35 arasında indirim sağlayacak.
KİMLER ÖZEL İNDİRİMLERDEN YARARLANABİLİR?
Aile Gençlik Fonu kapsamında, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi imkânından yararlanan çiftler, Bakanlık ile iş birliği halinde olan markalardan indirimli alışveriş yapabilecek.
İNDİRİM KODU NEREDEN ALINIR?
Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, başvurusu değerlendirilen ve "Nikah Onayı Bekleniyor" aşamasında olan vatandaşlar için özel bir indirim kodu oluşturuluyor. E-devlet başvuru ekranından başvuru durumunuzu takip edebilirsiniz. Başvurunuz "Nikah Onayı Bekleniyor" aşamasına geldiğinde indirim kodu e-Devlet ekranında görüntülenebiliyor.