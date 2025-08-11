Aile Gençlik Fonu kapsamında çiftlere indirim sunan markaların güncel listesi: Kimler yararlanabilir, indirim oranı yüzde kaç?

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında geçen yıl Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda, 20 marka ile yapılan iş birliğine 19 firma daha eklendi. Çiftler, söz konusu firmalardan yüzde 10 ile yüzde 35 arasında değişen oranlarda indirimli alışveriş yapabilecek. Peki, çiftlere özel indirim uygulayan markalar hangileri, kimler yararlanabilir? İşte, detaylar...