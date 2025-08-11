Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Gençlik Fonu kapsamında çiftlere indirim sunan markaların güncel listesi: Kimler yararlanabilir, indirim oranı yüzde kaç?

        Aile Gençlik Fonu kapsamında çiftlere indirim sunan markaların güncel listesi: Kimler yararlanabilir, indirim oranı yüzde kaç?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nde, evlilik hazırlığı yapan çiftlere özel indirim imkânı sağlayan marka sayısı arttı. Daha önce 20 markanın yaptığı uygulamaya, 19 markanın daha katılmasıyla kapsam genişletildi. Çiftler, söz konusu firmalardan yüzde 10 ila 35 arasında indirimli alışveriş yapabilecek. İşte, 2025 evlenecek çiftlere özel indirim yapan markaların listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 12:05 Güncelleme: 11.08.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aile ve Gençlik Fonu kapsamında geçen yıl Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda, 20 marka ile yapılan iş birliğine 19 firma daha eklendi. Çiftler, söz konusu firmalardan yüzde 10 ile yüzde 35 arasında değişen oranlarda indirimli alışveriş yapabilecek. Peki, çiftlere özel indirim uygulayan markalar hangileri, kimler yararlanabilir? İşte, detaylar...

        2

        EVLENECEK ÇİFTLERE İNDİRİM SUNAN MARKALARIN LİSTESİ

        20 marka Bakanlık ile imzalanan protokol kapsamında evlenecek çiftlere destek veriyor. İşte, marka listesi:

        Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Doğtaş, Lova Yatak, English Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat-Tween, Kip.

        3

        19 MARKA DAHA EKLENDİ

        Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler için yapılan işbirlikleri kapsamında, 19 firma daha evlenecek gençlere özel indirimler sunmaya başladı. İşte, listeye eklenen yeni firmalar;

        Alfemo, Armis Yatak, Bambi, Divanev, Dizayno Home, Doqu Home, DS Damat, Enza, Gümüşsuyu, Gündoğdu Mobilya, Hatemoğlu, Kilim, Ndesign, Puffy, Saray Halı, Storish, Trendyol, Weltew, Yataş Bedding.

        4

        YÜZDE KAÇ İNDİRİM YAPILACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği yapan markalar, çiftlere yüzde 10 ile 35 arasında indirim sağlayacak.

        5

        KİMLER ÖZEL İNDİRİMLERDEN YARARLANABİLİR?

        Aile Gençlik Fonu kapsamında, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi imkânından yararlanan çiftler, Bakanlık ile iş birliği halinde olan markalardan indirimli alışveriş yapabilecek.

        6

        İNDİRİM KODU NEREDEN ALINIR?

        Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, başvurusu değerlendirilen ve "Nikah Onayı Bekleniyor" aşamasında olan vatandaşlar için özel bir indirim kodu oluşturuluyor. E-devlet başvuru ekranından başvuru durumunuzu takip edebilirsiniz. Başvurunuz "Nikah Onayı Bekleniyor" aşamasına geldiğinde indirim kodu e-Devlet ekranında görüntülenebiliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi
        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi
        Putin, Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
        Putin, Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        ABD: Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık
        ABD: Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Komisyonda 3 partinin üye sayısı arttı
        Komisyonda 3 partinin üye sayısı arttı
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        İnceleme başlatıldı
        İnceleme başlatıldı
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı
        Eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        Aylin 13 yaşındaydı... Kuzeni için canını verdi!
        Aylin 13 yaşındaydı... Kuzeni için canını verdi!
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        Otomotivde 'ithal' gerçek
        Otomotivde 'ithal' gerçek