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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Gençlik Fonu kapsamında indirim sunan 20 marka: Bu markalarda yüzde 35'e kadar indirim yapılıyor

        Aile Gençlik Fonu kapsamında indirim sunan 20 marka: Bu markalarda yüzde 35'e kadar indirim yapılıyor

        81 ilde uygulamaya konulan Aile Gençlik Fonu kapsamında, evlenecek çiftlere sağlanan 150 bin TL tutarındaki faizsiz krediye ek olarak, çeşitli sektörlerden markalarla yapılan anlaşmalar sayesinde özel indirim fırsatları da sunuluyor. Yüzde 5 ile yüzde 35 arasında değişen oranlardaki bu indirimler; mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak ürünleri gibi birçok temel ihtiyacı kapsıyor. İşte, Aile Gençlik Fonu dahilinde özel indirimler sunan markalar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 17:02 Güncelleme: 27.06.2025 - 17:02
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        81 ilde hayata geçirilen Aile Gençlik Fonu'nun kapsamı genişletilmeye devam ediyor. Evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere sunulan faizsiz 150 bin TL’lik kredi desteğinin ardından, şimdi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çeşitli sektörlerden 20 marka ile indirim anlaşması yaptı. Bu iş birliği sayesinde, fondan yararlanan çiftler, belirlenen markalar üzerinden yapacakları alışverişlerde özel indirim ve avantajlardan faydalanabilecek. İşte, indirim sunan 20 marka...

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        AİLE GENÇLİK FONU KAPSAMINDA İNDİRİM UYGULANACAK

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, imzalanan protokolle, 20 firmanın, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan evlenecek gençlere yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda özel indirimler sunacağını bildirdi.

        İndirimler; mobilyadan, beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar geniş bir kapsama sahip olacak.

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        AİLE GENÇLİK FONU KAPSAMINDA HANGİ FİRMALAR İNDİRİM YAPACAK?

        Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler için yapılan protokol kapsamında, halihazırda evlenecek gençlere özel indirimler sunmaya başlayacak 20 firmanın ismi şöyle:

        Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Doğtaş, Lova Yatak, English Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat-Tween, Kip.

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        İNDİRİM KODU NEREDEN VE NASIL ALINIR?

        Yerelde de valiliklerin, belediyelerin yerel işletmelerle işbirliği yaparak genç çiftlere farklı alanlarda destekler sunmaya devam edeceklerini aktaran Göktaş, bazı belediyelerin nikah salonlarını ücretsiz tahsis edeceğini, bazı belediyelerin de eşyalara destek olacağını dile getirdi.

        Bakan Göktaş, "Projeden faydalanacak gençlerimiz, e-Devlet'ten edinecekleri indirim kodu ile kolaylıkla bu imkandan faydalanabilecek. Bu sayede gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız. Umudu ve dayanışmayı büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

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