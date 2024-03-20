Adıyaman'da edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmaları, araştırmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Adıyaman’ın Kömür Beldesinde Aile Hekimi olarak görev yapan A.A., isimli doktor ile A.D., isimli kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ İHA'da yer alan habere göre yapılan operasyonda aile hekimi A.A’nın ikametinde satışa hazır vaziyette paketleniş halde olan 24.70 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 21 adet fişek, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. REKLAM