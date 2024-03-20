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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aile hekimi uyuşturucudan tutuklandı! Son dakika haberleri

        Aile hekimi uyuşturucudan tutuklandı!

        Adıyaman'da, adresinde uyuşturucu madde ve kullanma aparatları bulunan aile hekimi A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:44 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:20
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        Aile hekimi uyuşturucudan tutuklandı!
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        Adıyaman'da edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmaları, araştırmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Adıyaman’ın Kömür Beldesinde Aile Hekimi olarak görev yapan A.A., isimli doktor ile A.D., isimli kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        UYUŞTURUCU VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

        İHA'da yer alan habere göre yapılan operasyonda aile hekimi A.A’nın ikametinde satışa hazır vaziyette paketleniş halde olan 24.70 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 21 adet fişek, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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        2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Gözaltına alınan aile hekimi A.A., ile A.D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

        AİLE HEKİMİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Burada mahkemeye çıkarılan aile hekimi A.A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.D., isimli şüpheli ise serbest bırakıldı.

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        #Adıyaman
        #Son dakika haberler
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