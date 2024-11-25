Aile hekimine gidenlerden daha az katılım payı alınacak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmeti alanların ödediği katılım paylarında değişikliğe gidiliyor. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde alınan katılım payı 2 TL'den 20 TL'ye çıkartılacak. Aile hekimince sevk edilen hastalardan alınan katılım payları yarıya kadar indirilebilecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi
AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin torba kanun teklifinde katılım paylarına ilişkin düzenleme öngörülüyor. Teklife göre, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde 2012 yılından beri 2 TL olarak uygulanan katılım payı 20 TL’ye çıkartılacak. Aile hekimi veya diğer birinci basamak sağlık hizmeti sunucularından sevk edilenlerden alınan katılım payı 10 TL’ye indirilecek.
Reçetede yer alan 3 kutuya kadar ilaçlar için 3 TL, ilave her bir kutu ilaç için ise 1 TL katılım payı uygulaması 2012 yılından beri aynen devam ediyor. İlaç katılım payındaki bu tutarlar ile ayakta tedavide alınacak olan 20 TL, bundan böyle her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.
Teklifin gerekçesinde, 2023 yılı sağlık hizmeti başvuruları incelendiğinde, kişi başı hekime müracaat sayısının 11,4 olduğu, 1. basamak sağlık hizmet sunucularından hizmet alan GSS kapsamındaki bir kişinin ortalama 4,4 başvuru yaptığı, 2. ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularından hizmet alan GSS kapsamındaki bir kişinin ise ortalama 8,3 başvuru yaptığı belirtildi.
2024 yılı ilk 7 ayı sağlık hizmeti başvuruları incelendiğinde ise 1. basamak sağlık hizmet sunucularından hizmet alan GSS kapsamındaki bir kişi ortalama 3,1 başvuru yaparken, 2. ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularından hizmet alan GSS kapsamındaki bir kişinin ortalama 5,9 başvuru yaptığının görüldüğü ifade edildi. Bu veriler doğrultusunda sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan, sağlık harcamalarının sürdürülebilirliğini ve sağlık giderlerinin etkin yönetimini sağlamak amacıyla SGK tarafından finanse edilen sağlık hizmetleri için yapılan harcamalar ile makro ekonomik değişkenler de dikkate alınarak ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payında değişiklik yapılmasının öngörüldüğü kaydedildi.