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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk kez Habertürk TV'ye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Derya Yanık, Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu. Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Bakan Yanık, "Hedefim, kadın ve erkeğin eşit statüye kavuşması" dedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk kez Habertürk TV'ye konuştu
Bakan Yanık, ilk kez Habertürk TV'ye konuştu
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi.

Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Bakan Yanık, "Hedefim kadın ve erkeğin eşit bir statüye kavuşması" dedi.

"KADIN MESELELERİ GÜNCELLİĞİNİ HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEDİ"

"Kadının bir şekilde tarafı olduğu meseleler, Türkiye'de güncelliğini ve önemini hiçbir zaman kaybetmedi" diyen Bakan Yanık, şunları kaydetti: Alan olarak son derece önemli ve kıymetli bir bakanlıktan söz ediyoruz. İnşallah biz de o sorumluluğu yerine getireceğiz. Bizim AK Parti iktidarları olarak en başından itibaren gözettiğimiz bir sonuç var: O da Türkiye'de kadın-erkek her bir yurttaşın eşit, adil ve müreffeh bir hayata kavuşması. Bunu sağlayabilmek adına özellikle kadınlar için politika ve stratejilerin geliştirildiğini hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar gösterdiği hassasiyeti, ilgili bakanlıkların çalışmalarını biliyoruz. Benim de hedefim, bu perspektifteki çalışmaları olabildiği kadar ileriye taşımak. Biz Türkiye'de kadınların şiddete uğramaması, sosyal, siyasal ve ekonomik haklarına geniş bir biçimde ulaşabilmesi için çalışıyoruz. Ben de bunun için çalışacağım."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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