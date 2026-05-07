Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 personel alımı yapıyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 680 sözleşmeli personel alım yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 personel alımı ne zaman? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı şartları neler?" soruları adayların gündemini meşgul eden konu başlıkları arasında yer aldı. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" e-Devlet şifresi ile belirtilen tarihlerde yapabilecek. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı şartları ve başvuru tarihleri...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, mülakatsız sözleşmeli 680 personel alımı yapacak. Söz konusu ilana başvuru yapmak isteyenler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şartlarını ve başvuru tarihlerini gündemine aldı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 personel alımı ne zaman? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı şartları neler, branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 680 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu sözleşmeli personel alımı ilanını duyurdu.
Göktaş, şunları kaydetti:
"Büyük ailemizi güçlendirmeye devam ediyoruz! Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla yeni bir personel alım sürecini başlatıyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde KPSS puan üstünlüğü esas alınarak mülakatsız 680 sözleşmeli personel istihdam edeceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci bugün itibarıyla başladı. Başvuru için: 'http://aile.gov.tr, http://kariyerkapisi.gov.tr/isealim'"
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 680 sözleşmeli personel alım yapıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları, 7 Mayıs - 22 Mayıs tarihlerinde, son gün saat 23.59'a kadar yapılabeilecek.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.
Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.