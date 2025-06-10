Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı yapacak! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 işçi alımı ne zaman, şartları nelerdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatına 360 işçi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularda, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapabilecek. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?