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Aile yardımı temmuz zammı ile ne kadar oldu? 2018 Aile yardımı sorgulama

657 Sayılı kanuna mensup çalışan devlet memurları eşlerinin çalışmaması durumunda maaşa ek olarak aile yardımı alabiliyor. Aile yardımı için alınan ücretler memur maaşlarının zamlanması ile aynı dönemde arttı. Temmuz 2018 itibari ile aile yardımı ne kadar oldu? Aile yardımı sorgulama nasıl yapılır? gibi sorularınızın cevaplarına yazımızdan kolaylıkla ulaşabilirsiniz...

21.08.2018 - 22:40 | Güncelleme:

Devlet memurları maaşları ile beraber aile yardımı da alabilirler. Aile yardımı için aranan ilk şart memurun evli olması, ikinci şartsa eşinin sigortalı olarak bir kurumda çalışmamasıdır. Ayrıca çocuk varsa aile yardımı da artar. Çocuğun yaşı ve kaç çocuk olduğu da aile yardım ücretini etkiler. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 201. Maddesinde “Es¸lerden birine is¸ akdi veya toplu sözles¸me geregˆi çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir.” denilmektedir. 2018 zamlı aile yardımı ücretleri listesini ve aile yardımı sorgulama işlemini nasıl yapacağınızı yazımızdan öğrenebilirsiniz…

AİLE YARDIMI SORGULAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve E Devlet Kapısı işbirliğinde Aile Yardımı Bildirimi Sorgulama işlemi yapılabiliyor. TC kimlik numaranız ve E Devlet şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Aile Yardımı Bildirimi Sorgulama yazıp enter’a basın. Açılan sayfada sorgulama sonucunuzu otomatik olarak görebilirsiniz. (Hemen sorgulamak için; https://www.turkiye.gov.tr/maliye-aile-yardimi-bildirimi-sorgulama bağlantı linkini kullanabilirsiniz.) Ayrıca bu sorgulama sayfasından Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden tarafınıza ödenen aile yardımına ait bilgileri görüntüleyebilirsiniz. 4B, 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlara ait bilgiler burada görüntülenmez.

 

AİLE YARDIMI NE KADAR?

Temmuz ayı ile beraber memurların aldığı aile yardımı da zamlandı 2018 Ocak ayında çalışmayan eş için verilen 231,64 TL temmuz ayı ile beraber 251,68 liraya yükseldi. Geçen yıl bu rakam 219,17 TL idi. Ayrıca çocuğun yaşına ve sayısına göre verilen aile yardımı gelirlerinde de artıl oldu. Aşağıdaki listeden zamlı aile yardımı miktarları görebilirsiniz.

Çalışmayan eş: 251,68
0-06 yaş çocuk için: 58,98
6 yaş üstü çocuk için: 29,49
2 çocuklu memur için: 369,63

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