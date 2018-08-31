Airdrie Utd. - Stranraer maçı öncesi rakamlar

İskoçya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Airdrie Utd., 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Stranraer takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 6 puanlı Airdrie Utd. 4. sırada bulunuyor, Stranraer 5 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Airdrie Utd., son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Stranraer son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 430 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Airdrie Utd. kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.40, Stranraer sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Airdrie Utd. son haftadaki Forfar Athletic müsabasında 1-2 yenildi.

Stranraer ise East Fife karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Airdrie Utd., 3 gol attı ve 5 gol yedi.

Stranraer, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Stranraer, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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