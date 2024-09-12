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        Ait Bennasser: Birçok takım hazır değil ama biz hazırız

        Samsunspor'un orta saha oyuncusu Ait Bennasser, oynadıkları 3 maçta da iyi performans gösterdiklerini belirterek, "Birçok takım şuan için hazır olmayabilir ama Samsunspor hazır. Şu an en büyük hedefimiz ligde kalmak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:03 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:03
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        "Birçok takım hazır değil, biz hazırız"
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        Samsunspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Ait Bennasser Süper Lig'de ilk 3 maçta 2 galibiyet alarak iyi bir performans gösterdiklerini söyledi.

        Sezona iyi bir şekilde başladıklarını ve bu performans ile devam ederlerse ligde kalma hedeflerinden fazlasını başarabileceklerini belirten Ait Bennasser DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Bennasser, "Sezona iyi bir şekilde başladık. Şimdi yapmamız gereken önümüzdeki maçlara en iyi şekilde odaklanmak" diye konuştu.

        'YAPMAMIZ GEREKEN ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA EN İYİ ŞEKİLDE ODAKLANMAK'

        Süper Lig'de oynadıkları ilk 3 maç hakkında konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Sezona iyi bir şekilde başladık. İlk maçımızı kendi evinizde Beşiktaş'a karşı oynadık. Çok büyük ve zor bir maçtı. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ama ne yazık ki kaybettik. Daha sonrasında 2 deplasman maçına çıktık. Takım olarak çok iyi bir oyun sergiledik. Kazanmayı da hak ettik" açıklamalarında bulundu.

        'ŞU AN ÖNEMLİ OLAN ŞEY TAKIMIN BAŞARISIDIR'

        Samsunspor'da bulunmaktan çok mutlu olduğunun altını çizen Bennasser, "Samsunspor forması giymekten memnunum. Şu an önemli olan şey takımın başarısıdır; takımın ligde kalmasıdır. Onun için tüm odak noktam Samsunspor'un başarısı üzerine" ifadelerini kullandı.

        'İLK 3 MAÇTA GÖSTERDİĞİMİZ PERFORMANSI ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARDA DA GÖSTEREBİLİRSEK FAZLASINI BAŞARIRIZ'

        Takım olarak lige hazır olduklarını söyleyen Bennasser, "Bir transfer yasağı ile başladık. Ama ben bunu bir problem olarak görmüyorum. Biz çok iyi bir takımız. Zaten bunu da oynadığımız ilk 3 maçta gösterdik. Birçok takım şu an için hazır olmayabilir ama Samsunspor hazır. Şu an en büyük hedefimiz ligde kalmak. İlk 3 maçta gösterdiğimiz performans daha fazlasını da yapabileceğimizi gösterdi. Zaten yapmamız gereken önümüzdeki maçlarda da en iyi şekilde istediğimiz performansı öne çıkarmaktır" dedi.

        'TARAFTARLARIMIZ BİZİM YANIMIZDA OLURSA ÇOK İYİ İŞLER YAPABİLİRİZ'

        Bu sezon da taraftarların desteğine ihtiyaçlarının olduğunu belirsen Bennasser, "Geçen sezona çok kötü başlamıştık. Çok kötü sonuçlar aldık. Ona rağmen son maça kadar taraftarlarımız bizim her zaman yanımızda oldu. Gerek iç saha maçlarında, gerekse deplasmanda desteklerini bizden esirgemediler. Bu sene de tekrar onlara ihtiyacımız var. Bizi, kulübü, oyuncuları hatta başkanımızı desteklemelerine ihtiyacımız var. Onlar bizim yanımızda olurlarsa çok iyi işler yapabiliriz" diye konuştu.

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