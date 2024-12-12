UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax, Lazio'yu ağırlayacak. Avrupa arenasında namağlüp yoluna devam eden İtalyan ekibi Lazio, Ajax karşısında kazanması durumunda puanını 16' yükseltecek ve 36 takımın yer aldığı Avrupa Ligi sıralamasında liderlik koltuğuna oturacak. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Ajax- Lazio maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve yayıncı kuruluşu...