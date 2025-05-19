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        Haberler Spor Futbol Ajax'ta Francesco Farioli dönemi sona erdi! - Futbol Haberleri

        Ajax'ta Francesco Farioli dönemi sona erdi!

        Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax, teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:03 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:03
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        Ajax'ta Farioli dönemi sona erdi!
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        Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Ajax Kulübü, genç teknik adam Farioli'nin görevi bırakma kararı aldığını ve bu kararını yönetime bildirdiğini açıkladı.

        Daha önce Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u da çalıştıran Farioli, Fransa ekibi Nice'te görev yaptıktan sonra sezon başında Ajax ile anlaşmıştı.

        Eredivisie'de son 5 haftaya PSV'nin 9 puan önünde lider giren Ajax, üst üste 4 maçta yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı.

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