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        Ajda Pekkan: Satın almayın

        Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde, sokak hayvanları için çağrıda bulundu; "Satın almayın, sahiplenin"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 10:56 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:56
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        Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserde hem klasikleşmiş hit şarkılarını hem de Türk sanat müziğinin nadide şarkılarını seslendirdi.

        AJDA PEKKAN'DAN DUYGUSAL MESAJ: SATIN ALMA SAHİPLEN

        Ajda Pekkan, 'Yıkık' şarkısını seslendirdiği anda ekranda şiddete uğrayan sokak ve barınak hayvanlarının görüntüleri yayınlandığı esnada göz yaşlarını tutamadı.

        Ajda Pekkan; "Çocuklarımız, geleceğimiz, onlar için özel bir mesaj paylaşmak istedim. Son zamanlarda hayvanlara yapılan vahşet hepimizin canını çok yakıyor. Bu sessiz canlılara sahip çıkmak, onları korumak bizim insanlık görevimiz. Lütfen satın almayın, sahiplenin. Sevgi en güzel sığınaktır." sözleriyle herkesi sokak hayvanlarına sahip çıkmaya ve şiddete karşı durmaya davet etti.

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        #Ajda Pekkan
        #sokak hayvanları
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