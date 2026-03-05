AJet, İstanbul ve Ankara'dan Tiran’a sefer başlattı
Yurt içi ve yurt dışında açtığı yeni hatlarla uçuş ağını genişleten AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Arnavutluk'un başkenti Tiran'a seferler başlattığını duyurdu.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 2 Mart'ta ilk seferini yapan uçak, Tiran Uluslararası Havalimanı’nda törenle karşılandı. AJet’in İstanbul-Tiran seferlerinin; pazartesi, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada 5 gün olacağı kaydedildi.
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tiran Uluslararası Havalimanı’na ise ilk sefer bugün yapıldı. AJet’in Ankara-Tiran seferlerinin perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 2 gün olacağı bildirildi.
