        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet, İstanbul ve Ankara'dan Tiran’a sefer başlattı - İş-Yaşam Haberleri

        AJet, İstanbul ve Ankara'dan Tiran’a sefer başlattı

        Yurt içi ve yurt dışında açtığı yeni hatlarla uçuş ağını genişleten AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Arnavutluk'un başkenti Tiran'a seferler başlattığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 17:33 Güncelleme:
        AJet, İstanbul ve Ankara'dan Tiran'a sefer başlattı

        İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 2 Mart'ta ilk seferini yapan uçak, Tiran Uluslararası Havalimanı’nda törenle karşılandı. AJet’in İstanbul-Tiran seferlerinin; pazartesi, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada 5 gün olacağı kaydedildi.

        Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tiran Uluslararası Havalimanı’na ise ilk sefer bugün yapıldı. AJet’in Ankara-Tiran seferlerinin perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 2 gün olacağı bildirildi.

