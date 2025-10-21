GENEL KURALLAR

Tek yön biletler 849 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacaktır.

Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 21 Ekim 2025 11:00’da satışa sunulacaktır.

1 Kasım – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya, tüm yurt içi direkt uçuşları kapsamaktadır. (Kuzey Kıbrıs hariç)

Kampanya 140.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır.

İndirim yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.

İndirim sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

İndirimli biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

Kampanyada sunulan indirime vergi ve harçlar dahildir.

Yalnızca AJet Mobil’de geçerlidir.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.