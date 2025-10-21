Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi AJet'te yurt içi uçuşlar 849 TL! AJet 21-22 Ekim 2025 yurt içi kampanyası tarihleri ile seyahat tarihleri

        AJet'te yurt içi uçuşlar 849 TL! AJet yurt içi kampanyası ne zamana kadar geçerli?

        AJet yurt içi uçuşlarını kapsayacak bir indirim kampanyası başlattı. Tüm yurt içi uçuşlarda biletler 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. 140 bin koltuk ile sınırlandırılan kampanya yalnızca basic paket ücreti için geçerli olacak ve yalnızca direkt uçuşları kapsayacak. İşte, AJet kampanyası hakkında detaylar

        Giriş: 21.10.2025 - 11:56 Güncelleme: 21.10.2025 - 11:56
        AJET YURT İÇİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI

        Ajet 21-22 Ekim 2025 tarihinde geçerli olacak yurt içi indirim kampanyası başlattı. Buna göre; yurt içi uçuşlarda biletler 849 TL'den satışa çıktı.

        SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

        İndirimli bilet alan yolcular 1 Kasım – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında seyahat edebilecek.

        GENEL KURALLAR

        Tek yön biletler 849 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacaktır.

        Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 21 Ekim 2025 11:00’da satışa sunulacaktır.

        1 Kasım – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

        Kampanya, tüm yurt içi direkt uçuşları kapsamaktadır. (Kuzey Kıbrıs hariç)

        Kampanya 140.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır.

        İndirim yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.

        İndirim sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

        İndirimli biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

        Kampanyada sunulan indirime vergi ve harçlar dahildir.

        Yalnızca AJet Mobil’de geçerlidir.

        Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

        AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

        AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

