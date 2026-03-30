        Haberler Bilgi Gündem Ajet yurt dışı uçuşlarında yüzde 25 indirimli bilet kampanyası başlattı: Ajet kampanyası hangi uçuşlar için geçerli?

        Ajet, 30 Mart Pazartesi bugün itibarıyla yurt dışı indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya 31 Mart Salı günü sona erecek. Bu kapsamda indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar uçuş seferlerini araştırıyor. Peki, Ajet yurt dışı bilet kampanyası seyahat tarihleri ne zaman?

        Giriş: 30.03.2026 - 14:33 Güncelleme:
        AJet, 30 Mart Pazartesi itibarıyla yurt dışı uçuşları için indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Sınırlı süreli olan bu fırsat 31 Mart Salı günü sona erecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular ise indirimli biletlerin hangi tarihlerdeki uçuşları kapsadığını merak ediyor. Peki, AJet’in yurt dışı indirimli bilet kampanyasında geçerli seyahat tarihleri hangi günleri içeriyor?

        AJET KAMPANYA TARİHLERİ

        Kampanya ücretleri 14 Nisan – 11 Haziran 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak.

        Kural & Koşullar:

        • Kampanya, Türkiye çıkışlı ve varışlı Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Hollanda, İsviçre, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsveç, İspanya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek, Kosova, Arnavutluk, Moldova, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir, Mısır uçuşlarını kapsamaktadır.
        • Kampanya, direkt ve yurt içi aktarmalı uçuşlar için geçerlidir.
        • İndirimli fiyatlar yalnızca standart paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.
        • Kampanya süresince satın alınacak biletlerde, EcoJet, Flex ve Premium paketler %25 indirimle satışa sunulmaktadır.
        • Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
        • Kampanya sınırlı süre içinde satın alınabilir.
        • Kampanyada sunulan indirime vergiler dahil değildir.
        • Kampanya ajet.com ve Ajet Mobil uygulamada geçerlidir.
        • Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.
        • AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
        • AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.
