Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        AK Parti 25. yıl dönümüne hazırlanıyor: "Huzur" ve "istikrar" vurgusu yapılacak

        AK Parti 25. yıl dönümüne hazırlanıyor: “Huzur" ve "istikrar" vurgusu yapılacak

        AK Parti, 25. yıl dönümünü için hazırlıklara başladı. Kampanyanın ana temasını "huzur" ve "istikrar" vurgusu oluşturulacak. Burada verilecek mesajlar gelecek seçimin kampanyasının da temeli olacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 12:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti 25. yıl dönümüne hazırlanıyor

        AK Parti, 14 Ağustos'taki 25. kuruluş yıl dönümü için hazırlıklara başladı.

        “HUZUR” VE “İSTİKRAR” ANA TEMA OLACAK

        AK Parti’de kuruluş yıl dönümü kampanyasının ana teması için “çeyrek asır” merkeze alınacak. Önceki dönemde öne çıkan “Türkiye Yüzyılı” söylemi güncellenecek ve yeni bir çerçeve oluşturulacak. “Huzur” ve “istikrar” ise kampanyanın ana teması olacak. Bölgesel gelişmeler ve güvenlik riskleri dikkate alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Bölgedeki savaş ve belirsizlik ortamında Türkiye’yi bir huzur ve istikrar adası olarak koruyan lider” vurgusu yapılacak.

        GENİŞ KATILIMLI ORGANİZASYONLAR DÜZENLENECEK

        AK Parti’nin 25. yıl kampanyasında şehir bazlı etkinlikler, teşkilatın yapacağı geniş katılımlı organizasyonlar düzenlenecek. Dijital mecralara yönelik özel içerikler de hazırlanacak.

        AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılına denk gelen 2026'nın, gelecek seçim kampanyasının ana ekseni olarak konumlandırılması planlanıyor. Seçim takvimine göre Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Mayıs 2028'de yapılması gerekiyor. 2027 sonbaharına çekilme olasılığı üzerinde de duruluyor.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
