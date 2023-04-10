AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AK Parti'de aday isimleri netleşti. Buna göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy dışındaki 15 bakan listede yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge 1. sıradan aday gösterildi.