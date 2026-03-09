AK Parti, terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenlemeler için Ramazan Bayramı’nın ardından siyasi partiler turuna çıkacak.

BAYRAM SONRASI YASAL DÜZENLEMELER İÇİN ADIMLAR ATILACAK

Süreç Komisyonu 18 Şubat'ta ortak raporunu kabul etti. Komisyon üyesi partiler, müstakil ve geçici bir kanun çıkarılmasında uzlaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise 24 Şubat'ta siyasi parti turuna çıktı. AK Parti, MHP, CHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde süreç kapsamında çıkarılacak yasal düzenlemeler ele alındı.

Yasal düzenlemeler için ramazan bayramı sonrasında adım atılacak. AK Parti'nin yasal düzenlemeler için Meclis'te siyasi parti turuna çıkması bekleniyor. Tüm partilerin altına imza atacağı bir ortak kanun teklifi için partiler arası görüşmeler yapılacak.

GEÇİCİ KOD KANUN HAZIRLANACAK

Görüşmelerde mutabık kalınan hususların, hazırlanacak kanun teklifinde de yer alması sağlanacak. Müstakil geçici bir kod kanun hazırlanacak. Kanun teklifi yazımında koordinatör isimlerin aktif rol alması öngörülüyor.

TERÖR SUÇLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ GÜNDEMDE

Teklifin ana ekseninde teslim olan örgüt üyelerinin hukuki statüsü ve topluma kazandırılması olacak. Örgüt yöneticiliği, örgüt üyeliği, yardım ve yataklık gibi terör suçlarının yeniden düzenlenmesi gündemde.

SUÇA KARIŞAN VE KARIŞMAYANLAR İÇİN UYGULAMALAR FARKLI OLACAK

Suça karışanlar, ağır suça karışanlar, karışmayanlar ve örgüt yöneticileri için uygulamalar farklı olacak. Hazırlanacak geçici kanun sadece “belirlenecek süre içerisinde kendini fesheden ve bu durumu teyit-tespit edilen terör örgütlerini” tarif edecek.

KURTULMUŞ, KOMİSYON ÜYELERİYLE İFTARDA BİR ARAYA GELECEK

Kanunda topluma kazandırma kapsamında meslek edindirme kursları, psikososyal destek programları ve rehabilitasyon adımları yer alacak. Uzlaşı sağlandıktan sonra müstakil kanun teklifini Meclis'e AK Parti'nin sunması bekleniyor. Numan Kurtulmuş da Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle 10 Mart Salı günü iftarda bir araya gelecek. Yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi ve iftar programının basına kapalı bir şekilde yapılması bekleniyor.