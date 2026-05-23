Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: CHP nereye baksa bizi görüyor | Son dakika haberleri

        AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: CHP nereye baksa bizi görüyor

        AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, partisinin Bursa İl Teşkilatı'nın Kurban Bayramı bayramlaşma programında, "Türkiye'de alternatif yok ama muhalefet var. Muhalefeti görüyorsunuz. Muhalefetin için Ortadoğu kadar karışık. Muhalefet bir meseleyle karşılaştığında hemen görmemezlikten gelemeyeceği büyüklükteki siyasal hareketi suçlamaya çalışıyor. Lider olarak Cumhurbaşkanımıza dönüyor, parti olarak bize dönüyor. Çünkü nereye baksa bizi görüyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 01:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "CHP nereye baksa bizi görüyor"

        AK Parti Bursa İl Başkanlığı, partililerle Kurban Bayramı için Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenledi. Programa AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’nın yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Vefa Salman, Mustafa Yavuz ve Emel Gözükara Durmaz, AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Emin Kasapoğlu, Cumhur İttifakı partilerinin temsilcileri ve partililer katıldı. Programda konuşma yapan Efkan Ala, ‘Terörsüz Türkiye’ projesinde yeni bir aşamaya geldiklerini belirterek, “Türkiye’nin geçmişinde büyük hasar vermiş, hiç kimseye, hiçbir şeye bir faydası olmamış sürekli insanımızı kemirmiş, yok etmeye çalışmış, ülkemize büyük zararlar vermeye çalışmış, terörle mücadelede yeni bir aşamaya geldik ve ‘Terörsüz Türkiye’ projesini cumhur ittifakı olarak ülkemizin önüne saygın bir hedef olarak koyduk. Ve emin olun İnşallah el birliğiyle, güç birliğiyle, gönül birliğiyle, akıl birliğiyle bu projeyi de inşa edeceğiz. Bunu da sonuçlandıracağız ve Türkiye bu prangalardan kurtularak hedeflerine doğru 86,5 milyonun kardeşliğiyle emin adımlarla yürüyecek. Çünkü buna sadece bizim değil bütün gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ihtiyacı var. Bu tecrübenin başarılı olması zorunludur, bir tercih değil. Biz başarmak zorundayız. Bizim büyük bir sorumluluğumuz var. Biz uzun yola hüküm giydik. Biz Osmanlı’nın mirasçısıyız. Biz küçük düşünemeyiz. Büz büyük düşünmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        ‘BİZİM ÜLKE MESELELERİNİ DERT EDİNEN MUHALEFETE İHTİYACIMIZ VAR’

        Cumhuriyet Halk Partisi’ni eleştiren Ala, “Türkiye’de alternatif yok ama muhalefet var. Muhalefeti görüyorsunuz. Muhalefetin için Ortadoğu kadar karışık. Muhalefet bir meseleyle karşılaştığında hemen görmemezlikten gelemeyeceği büyüklükteki siyasal hareketi suçlamaya çalışıyor. Lider olarak Cumhurbaşkanımıza dönüyor, parti olarak bize dönüyor. Çünkü nereye baksa bizi görüyor. Nereye baksa Cumhurbaşkanımızı görüyor. Ortadoğu’ya bakıyor, biziz. Avrupa’ya bakıyor, biz. Kafkasya’ya bakıyor, biz. Onun için de bizi suçluyor. Bizi suçlama, çare ara. Şikayet eden Cumhuriyet Halk Partili, şikayet edilen Cumhuriyet Halk Partili, devletin kurumlarına, mahkemeye götürmüşler. Kim götürmüş? Cumhuriyet Halk Partili götürmüş. Kimi götürmüş? Cumhuriyet Halk Partiliyi. Kardeşim buraya bakıp ne söylüyorsun. Sen partinin içine dön ve orayı düzelt ki bizim gerçekten doğru dürüst ülke meselelerini mesele edinen bir muhalefete de ihtiyacımız var. Elbette biz yarışırız, en iyi projelerimizi koyarız, milletimizle paylaşırız. E çok parti olacak. Arzu ederiz ki hayırda yarışan partiler olsun karşıda. Belediyeler hizmette yarışsın. Millet belediyeleri verdi, insan okumaya haya ediyor, izlemek istemiyorsunuz. Yolsuzluktan başka ilişkilere her türlü gayrimeşru ilişkilere insanların görmesini kesinlikle arzu etmediğimiz şeyler” şeklinde konuştu.

        ‘CHP KENDİ İÇİNE DÖNSÜN, MESELELERİNİ ÇÖZSÜN’

        Cumhuriyet Halk Partisi’nin AK Parti’yi suçlamayı bırakması gerektiğini söyleyen Efkan Ala, şöyle devam etti:

        “Bir an önce bizi suçlamayı bıraksınlar. Bizim işimiz gücümüz var. Onlara eğilip de, oralara gidip de, onlarla uğraşamayız. Bizim işimiz gerçekten çok ağır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’yle uğraşamayız. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içine dönsün, meseleleri çözsün ve milletle de paylaşsın. Bizim Gazze’de sorunumuz var. Dün orada problemler vardı, yine kardeşlerimizi gittik aldık getirdik. Bugün bayramı buruk kutluyoruz. Çünkü Gazze’de kardeşlerimiz biliyoruz ki acı içerisinde. Biliyoruz ki Arakan’daki kardeşlerimiz sıkıntı içerisinde. Dünyanın dört bir köşesinde mazlumlar mazlumlar sıkıntı içerisindeyse biz oturduğumuzda zihnimizin birazını kendimize ayırıyorsak, bir kısmını da Balkanlar’dan Kafkaslar’a, Ortadoğu’ya oralara ayırıyoruz. Bizim siyasi genetiğimiz böyle. Biz GDO’lu değiliz. Öyle oradan buradan devşirme fikirlerle hareket etmiyoruz.”

        Konuşmaların ardından partililer birbirleriyle bayramlaştı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 20 Mayıs 2026 (Yeni "Soğuk Savaş" Çağında Mıyız?)

        Dünya hangi 'Kıyamete' hazırlanıyor? Yeni "Soğuk Savaş" çağında mıyız? Sığınak seferberliği neyin habercisi? Almanya'nın tek korkusu Rusya mı? Dünya sığınaklara mı kapanacak? Nükleer riski gerçek mi paranoya mı? HT 360'da Dilek Gül sordu; Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan ve Siyaset Bilimci Dr...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        "Hikayeyi tamamladık"
        "Hikayeyi tamamladık"
        10 numara şampiyon!
        10 numara şampiyon!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        İstinaf mahkemesi itirazları reddetti
        İstinaf mahkemesi itirazları reddetti
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Bayram tatili trafiği başladı
        Bayram tatili trafiği başladı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!