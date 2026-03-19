AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan Ramazan programları değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu değerlendirmelerde bulundu:

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Teşkilat Başkanlığımızın koordinasyonuyla, AK Parti’nin tüm kadrolarıyla sahada olduğu; vefayı merkeze alan ve vatandaşımızla birebir temas kuran devasa bir Ramazan seferberliğini daha alnımızın AKıyla tamamladık. Tanıtım ve Medya Başkanlığımızın belirlediği “Niyetimiz Bir, İnancımız Bir, Yolumuz Bir” ortak söylemi çatısı altında bu Ramazan’da Türkiye’nin her hanesine misafir olduk. Genel Merkezimizden, en uzak mahalle temsilciliğimize kadar, teşkilatımızın her bir ferdiyle adeta saat gibi işleyen muazzam bir koordinasyon sergiledik.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İFTARLAR

Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, MYK ve MKYK Üyelerimiz, her ilde siyasetin rotasını milletimizin taleplerine göre yeniden çizerek devletin vakur simasını mütevazı sofralara taşıdı. Sosyal Politikalar Başkanlığımız öncülüğünde şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli ailelerimize yönelik iftar ve sahur programlarıyla partimiz yine vefanın adresi oldu. Kadın Kollarımız, “merhamet elçileri” olarak çalınmadık kapı, girilmedik hane bırakmadı; mukabele ve hane ziyaretleriyle annelerimizin dualarını heybemize doldurdu. Gençlik Kollarımız, “İftara 5 Kala” ve “Sahura 5 Kala” programlarıyla sahadaki dinamizmin adı oldu; enerjilerini Türkiye’nin yarınlarına vakfetti. Yerel Yönetimler Başkanlığımızın koordinasyonunda belediyelerimiz, şehirlerimizin her köşesini Ramazan’ın manevi iklimine uygun şekilde donatarak dayanışma ruhunu meydanlara taşıdı. Bu Ramazan’ın en anlamlı duraklarından biri de şüphesiz deprem bölgemizdi.

"TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK"

“Yeni evim, ilk iftarım” anlayışıyla, yeni yuvalarına kavuşan kardeşlerimizin sofralarına misafir olduk. Bu buluşmalar, omuz omuza yeniden ayağa kalkışımızın en güçlü sembolü oldu. Sokaklarda ve hanelerde hissettiğimiz o eşsiz duygu, aslında hepimizin özlediği o kadim ruhun yansımasıydı. Senelerdir dile getirilen “Nerede o eski Ramazanlar?” söylemine, AK Parti’nin özündeki “94 Ruhu” ile yani samimiyet, sahicilik ve vatandaşla birebir temasla en güçlü cevabı vererek o günlere olan özlemi giderdik. Meydanlardan sokaklara yayılan bu nostaljik ama diri ruh ile geçmişin bereketini Türkiye Yüzyılı’nın vizyonuyla birleştirdik. Gönül coğrafyamızın sınır tanımadığını bu yıl bir kez daha tüm dünyaya gösterdik.

"BİZ, BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ"

AK Parti’nin şefkat elini, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla el ele vererek dünyanın neresinde bir mazlum varsa oraya uzattık. Suriye’den Gazze’ye kadar uzanan yardım köprülerimizle, kardeşlerimizin Ramazan sevincine iftar ve sahur sofralarıyla ortak olduk, acılarını paylaştık. Dış İlişkiler Başkanlığımız ve UID aracılığıyla, Avrupa’dan Asya’ya kadar gurbetteki vatandaşlarımızı da yalnız bırakmadık; “Sıla” özlemlerini kardeşlik sofralarında dindirdik. Gündüzden geceye, ışıl ışıl meydanlardan en sessiz mahallelere kadar bu Ramazan bir kez daha ortaya koydu ki; AK Parti’nin asıl gücü sahadadır, milletle kurduğu gönül bağındadır. Attığımız her adımda, çaldığımız her kapıda, sıkılan her elde, dokunduğumuz her gönülde aynı hakikati yeniden gördük: Biz bu milletin içinden doğan, bu milletle yürüyen, kaderi bu milletle aynı olan büyük ve güçlü bir hareketiz. Dün olduğu gibi bugün, bugün olduğu gibi yarın da milletimizle kol kola, omuz omuza ve gönül gönüle yürümeyi sürdüreceğiz. Çünkü niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir. Ve biz, birlikte Türkiye’yiz. Güven içinde, Hayırlı ve huzurlu bayramlar Türkiye.

FOTO: İHA