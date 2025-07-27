Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Bursa'daki orman yangınına ilişkin açıklama

        AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Bursa'daki orman yangınına ilişkin açıklama

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'daki orman yangınına ilişkin "Vatandaşlarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri, sosyal medya veya diğer mecralarda dolaşıma giren doğruluğu teyit edilmemiş haberlere ve konuyu siyasi malzemeye dönüştürme gayretlerine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 01:51 Güncelleme: 27.07.2025 - 01:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'daki orman yangınına ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa'daki orman yangınlarıyla mücadele edildiğini, birlik ve dayanışma içerisinde bu afetin üstesinden gelineceğini ifade etti.

        Başta Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ekipleri ve yerel yönetimler olmak üzere, devletin tüm kurumlarının yangınla mücadele çalışmalarını canhıraş bir şekilde sürdürdüğünü kaydeden Ala, kahramanca görev yapan personelin, canla başla, ormanları ve yerleşim yerlerini korumak için büyük bir özveriyle sahada olduğunu vurguladı.

        Ala, bakanlıklar ve ilgili resmi kurumlar tarafından belirli aralıklarla kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Vatandaşlarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri, sosyal medya veya diğer mecralarda dolaşıma giren doğruluğu teyit edilmemiş haberlere ve konuyu siyasi malzemeye dönüştürme gayretlerine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları büyük önem arz etmektedir. Dezenformasyon, yangınlarla mücadeleye zarar verecek panik ve güvensizlik ortamına neden olabilir. Bu süreçte vatandaşlarımıza, gösterdikleri dayanışma ve duyarlılık için müteşekkiriz. Birlikte hareket ederek, sağduyulu davranarak ve kurumlarımızın yönlendirmelerine uyarak bu afetin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bu vesileyle, yangınlardan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da yangın büyüyor!
        Bursa'da yangın büyüyor!
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları