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        Haberler Seçim AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda seçim sonucu hazırlığı

        AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda seçim sonucu hazırlığı

        AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, seçim sonuçlarının duyurulmaya başlanması öncesi son hazırlıklar tamamlandı. İl başkanlığı binası önünde, seçim sonucuna ilişkin konuşma yapılabilmesi için platform kuruldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 17:50 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:50
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        AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda seçim sonucu hazırlığı
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        Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Yaklaşık 61 milyon seçmen, 206 bin 845 sandıkta oyunu kullandı. Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi ve oyların sayımına geçildi.

        AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, seçim sonuçlarının duyurulmaya başlanması öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

        İl başkanlığı binası önünde, seçim sonucuna ilişkin konuşma yapılabilmesi için platform kuruldu.

        KURUM SONUÇLARI İL BİNASINDAN TAKİP EDECEK

        Bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, girişlerde üst araması yapılıyor. Basın mensuplarının seçimi takip etmesi için ise il binasında bir alan oluşturuldu.

        Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, saat 16.20'de il başkanlığı binasına geldi. Kurum, seçim sonuçlarını buradan takip edecek.

        Kurum ile beraber Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve parti yetkilileri de il başkanlığında bulunuyor.

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