AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AK Parti'de aday isimleri netleşti. Buna göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy dışındaki 15 bakan listede yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise İzmir 1. Bölge 1. sıradan aday gösterildi.