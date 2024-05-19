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        Haberler Gündem Politika AK Parti kampa giriyor: 31 Mart seçimleri ve yeni yol haritası ele alınacak

        AK Parti kampa giriyor: 31 Mart seçimleri ve yeni yol haritası ele alınacak

        Seçimler nedeniyle geçen sene yapılamayan AK Parti'nin geleneksel istişare kampı için tarih belli oldu. Süreç, 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında milletvekilleriyle başlayacak. 1-2 Temmuz'da ise belediye başkanları ile devam edecek. Türkiye gündemini yakından ilgilendiren konularda bakanlar sunum yapıp, siyasette yeni dönemin yol haritası ele alınacak

        Giriş: 19.05.2024 - 16:36 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:36
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        AK Parti kampa giriyor
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        AK Parti’de istişare ve değerlendirme toplantılarının tarihleri belli oldu. Değişim sürecinin ele alınacağı kamplardan ilki 31 Mayıs -2 Haziran tarihleri arasında, milletvekilleri ile Kızılcahamam’da düzenlenecek.

        GÜNDEMDE YEREL SEÇİM ANALİZLERİ OLACAK

        Erdoğan, partide köklü bir değişikliğe gitmeden önce süreci milletvekilleri ile değerlendirecek. AK Parti grubunun Meclis'te daha etkin rol üstlenmesini isteyen Erdoğan'ın, vekillerinden 'disiplin içinde' çalışmalarını istemesi; başta kendi seçim bölgeleri olmak üzere sahayı ihmal etmemeleri ve yerel seçimde tercihini başka partiden yana kullanan seçmenin gönlünün yeniden kazanmaları için talimat vermesi bekleniyor. Milletvekillerinin yanı sıra; merkez karar ve yönetim kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Kadın ve Gençlik Kolları ile bakan ve bakan yardımcılarının da katılacağı oturumlarda; iç ve dış gelişmelere yönelik sunumlar yapılacak.

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        KAMPTA 3 OTURUM YAPILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

        Kamp programının ilk günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayıp, son gün kapanışta yapacağı hitap ile sona erecek. 3 oturum gerçekleştirilmesi öngörülen kampta; Dışişleri, İçişleri, Adalet ile Hazine ve Maliye bakanları; yerel yönetimler, seçim işleri ve teşkilat başkanlıkları sunum yapacak. Meclis grubunun çalışmalarını anlatacağı da bir oturum düzenlenmesi planlanıyor.

        Bir diğer istişare ve değerlendirme toplantısı ise 1-2 Temmuz tarihinde belediye başkanlarıyla olacak. Seçim beyannamesinde verilen sözler ele alınacak. Merkezi yönetimle yerel yönetimlerin iş birliği içinde çalışmaları istenecek. İlk kez seçilen belediye başkanlarına ise ayrı bir başlık açılacak. Sonrasında ise gözler, köklü değişim için kongre sürecine çevrilecek.

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