Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda toplamda 26 şehrin belediye başkan adayı kamuoyuyla paylaşıldı. AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı ise Tahsin Babaş olarak duyuruldu. Peki, AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş kimdir? İşte, Tahsin Babaş'ın hayatı ve siyasi kariyeri...

25 Ocak 1967'de Kastamonu'nun Kuzyaka nahiyesine bağlı Sahip köyünde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kastamonu'da tamamlayan Babaş, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Kastamonu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü yüksek lisans programını tamamladı.

3 Şurada Paylaş!









Kastamonu Belediyesinde 1989 yılında memuriyet hayatına başlayan Babaş, Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon (KASKİ) Kurucu Müdürü olarak görevine devam etti.

Fen İşleri ve KASKİ Müdürü olarak görev yaparken, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde Kastamonu Belediye Başkanı seçilen Babaş, evli ve bir çocuk babası.