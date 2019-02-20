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Halk ile buluşma toplantısında konuşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu’nda 2 yeni hastane yapmak için çalışacaklarını söyledi. Sümer Mahallesi’nde halk ile buluşarak istek ve önerileri dinleyen Arısoy, Zeytinburnu’nda kamu hastanesi yapılmasını talep eden vatandaşın sorusunu cevapladı. Arısoy, “Hastane, Sağlık Bakanlığımızın ukdesinde bir alandır. 2 yeni hastane için çalışacağız. Bir tanesi Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin içinde olacak. Şimdi otopark olarak kullanılan eski yapı yıkıldı. Yeri boş duruyor. Sağlık Bakanlığı ile birlikte planlayacağız. Oraya yeni bir ek bina daha yapılmasını sağlayacağız. Böylelikle Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin üzerindeki baskıyı, yükü bir miktar daha hafifletmeyi umut ediyoruz” dedi.
"DİĞERİ GENEL BİR HASTANE OLACAK"
Maltepe Mahallesi’ndeki bir yerin sağlık alanı olarak ayrıldığını kaydeden Arısoy, "Zeytinburnu Belediyesi’ne ait bir alandır. Önümüzdeki dönemde inşallah oraya genel bir hastane yaptırmayı planlıyoruz. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi bir ihtisas hastanesidir. Orada genel bir hastane, 24 saat acil servisi olan ve rahatlıkla gidip gelebileceğimiz hepimize yetecek bir hastaneyi planlıyoruz” dedi. Bir vatandaştan gelen diş hastanesi talebi hakkında konuşan Arısoy, “Diş hastanesi Sağlık Bakanlığı’nın yeni geliştirdiği bir uygulamadır. İmkan olursa oranın içerisinde bir diş ünitesi ben de olsun istiyorum. İnşallah bu talebe de cevap vermek mümkün olur” dedi.
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