Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti milletvekili adayları isim listesi açıklanıyor! AK Parti 28. Dönem milletvekili adayları ne zaman açıklanacak?

Yüksek Seçim Kurulu YSK'ya verilecek AK Parti milletvekilim aday listeleri için geri sayım başladı. Cumhur İttifakı’nda 10 ile yoğunlaşan AK Parti listelerinden ortak adaylık gündeme gelirken, Millet İttifakı’ndaysa 15 ilde 5 parti tek liste formülü öne çıktı. 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra 28. Dönem milletvekilleri de seçilecek. AK Parti milletvekili adayları isim listesi için son gün Pazar saat 17:00. İşte 2023 AK Parti 28. Dönem 2023 seçimleri İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili aday listeleri hakkında merak edilenler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI isim listesi açıklanıyor! AK Parti 28. Dönem 2023 seçimleri İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili adayları kim oldu ve adaylar ne zaman belli olacak?

    AK Parti milletvekili adayları isim listesi için nefesler tutuldu. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için gözler AK Parti milletvekili adayları isim listesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday adayı başvurularının 6 bini geçtiğini açıkladı. AK Parti 28. Dönem 2023 seçimleri İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili adaylarının Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslimine saatler kaldı.  AK Parti milletvekili aday isim listesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından netleşecek. İşte 2023 seçimleri AK Parti milletvekili aday listesinde son durum...
  • AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI isim listesi açıklanıyor! AK Parti 28. Dönem 2023 seçimleri İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili adayları kim oldu ve adaylar ne zaman belli olacak?

    LİSTEYİ YSK'YA İLK VEREN MHP OLDU!

    6 Nisan günü saat 22:00'da kamuoyuna duyurulan MHP Milletvekili aday listesi, 7 Nisan Cuam günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'den 1'inci sıradan aday oldu. 
  • AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI isim listesi açıklanıyor! AK Parti 28. Dönem 2023 seçimleri İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili adayları kim oldu ve adaylar ne zaman belli olacak?

    AK PARTİ ADAY LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday listesiyle ilgili yaptığı son açıklamaya göre kesin liste YSK'ya teslim edilince ortaya çıkmış olacak. Ancak aday listesinin açıklanacağı törenin ise haftaya yapılması bekleniyor. 
  • AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI isim listesi açıklanıyor! AK Parti 28. Dönem 2023 seçimleri İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili adayları kim oldu ve adaylar ne zaman belli olacak?

    İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması:

    Hafta sonuna kadar bunları zaten kesinleştireceğiz. Kesinleştirdikten sonra da bunların açıklamalarını da inşallah büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içinde şöyle güzel bir törenle arkadaşlarımızın yerlerini, konumlarını, hatta listeyi malum vereceğiz. Bu liste de zaten Yüksek Seçim Kurulu'na verildikten sonra kim nerede hepsi ortaya çıkmış olacak. Kabinedeki arkadaşlarımızla ilgili çalışmalarımızı hala devam ettiriyoruz. Onları da netleştirdikten sonra açıklarsak daha isabetli olabilir. Çünkü her an her şey değişebiliyor.
  • AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI isim listesi açıklanıyor! AK Parti 28. Dönem 2023 seçimleri İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili adayları kim oldu ve adaylar ne zaman belli olacak?

    "6 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU ALDIK"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Partimize teveccühün yine çok yüksek olduğu bir aday adaylığı süreci yaşandı. Aday adaylığı için şu ana kadar 6 binin üzerinde bir başvuru aldık. Ayrıca bakanlarımız gibi başvuruya gerek olmaksızın değerlendireceğimiz isimler var. Kadrolarımızda yer alması bizlere güç katacak birçok isim üzerinde de ayrıca çalışıyoruz. 
  • AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI isim listesi açıklanıyor! AK Parti 28. Dönem 2023 seçimleri İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili adayları kim oldu ve adaylar ne zaman belli olacak?

    SÜRPRİZ İSİMLERİMİZ DE OLACAK!

    Sürpriz isimlerimiz de mutlaka olacak, var. Yazar, çizer, entelektüel, bütün bu kesimlerden isimler var. Ondan sonra parti kurullarımızdaki çalışmalar sonuçlanıp listemizi Yüksek Seçim Kurulu'na verdiğimizde bu isimler kamuoyuyla zaten paylaşılacak. Sadece milletvekili adaylarımızı değil, önümüzdeki dönemin kabinesini ve üst yönetimini de şimdiden çalışmaya başladık. Bunların hepsini de vakti geldiğinde sizler vasıtasıyla milletimizin bilgisine sunacağız." dedi.
  • AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI isim listesi açıklanıyor! AK Parti 28. Dönem 2023 seçimleri İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili adayları kim oldu ve adaylar ne zaman belli olacak?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.