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        AK Parti'nin başkan adayları açıklandı

        AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, İstanbul'daki 19 ilçenin başkan adaylarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 01:25 Güncelleme: 02.01.2025 - 01:25
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        AK Parti'nin başkan adayları açıklandı
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        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2025'te yapılması planlanan 8. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin hazırlıkları yoğun şekilde devam ediyor.

        Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki 19 ilçenin yeni başkan adaylarının belirlendiğini duyurdu.

        Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle aday olan 19 ilçenin başkan adayının isimlerini açıklayarak, yeni dönemin İstanbul'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

        İSTANBUL'UN 19 İLÇESİNDE ADAYLAR AÇIKLANDI

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle belirlenen ilçe başkan adaylarını tebrik ederek, seçilecek yeni ilçe yönetimlerine başarılar diledi.

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        Kabaktepe, bugüne kadar görevlerini büyük bir özveri ve kararlılıkla yürüten ilçe başkan ve yönetimlerine de tüm emekleri ve hizmetleri için teşekkür etti.

        Açıklamaya göre 19 ilçenin başkan adayları şöyle:

        Bahçelievler - Uğur Yılmaz

        Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe

        Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran

        Bayrampaşa - Mehmet Acar

        Beyoğlu - Kasım Fırat

        Büyükçekmece - Mahmut Yusuf

        Çekmeköy - Erdem Koçoğlu

        Esenyurt - Toğay Çoban

        Fatih - Fatih Karaismailoğlu

        Kadıköy - Ahmet Öztürk

        Kartal - Haydar Göksoy

        Kağıthane - Erkan Yıldırım

        Maltepe - Serkan Bahadır

        Sancaktepe - Feyzullah Torlak

        Silivri - Sami Barlas

        Sultangazi - İmdat Kamacı

        Şişli - Serkan Polat

        Tuzla - Şeref Çolak

        Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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