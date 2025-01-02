AK Parti'nin başkan adayları açıklandı

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2025'te yapılması planlanan 8. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin hazırlıkları yoğun şekilde devam ediyor.

Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki 19 ilçenin yeni başkan adaylarının belirlendiğini duyurdu.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle aday olan 19 ilçenin başkan adayının isimlerini açıklayarak, yeni dönemin İstanbul'a hayırlı olması temennisinde bulundu. İSTANBUL'UN 19 İLÇESİNDE ADAYLAR AÇIKLANDI AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle belirlenen ilçe başkan adaylarını tebrik ederek, seçilecek yeni ilçe yönetimlerine başarılar diledi.

REKLAM Kabaktepe, bugüne kadar görevlerini büyük bir özveri ve kararlılıkla yürüten ilçe başkan ve yönetimlerine de tüm emekleri ve hizmetleri için teşekkür etti. Açıklamaya göre 19 ilçenin başkan adayları şöyle: Bahçelievler - Uğur Yılmaz Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran Bayrampaşa - Mehmet Acar Beyoğlu - Kasım Fırat

Büyükçekmece - Mahmut Yusuf Çekmeköy - Erdem Koçoğlu Esenyurt - Toğay Çoban Fatih - Fatih Karaismailoğlu Kadıköy - Ahmet Öztürk Kartal - Haydar Göksoy Kağıthane - Erkan Yıldırım Maltepe - Serkan Bahadır Sancaktepe - Feyzullah Torlak Silivri - Sami Barlas Sultangazi - İmdat Kamacı Şişli - Serkan Polat Tuzla - Şeref Çolak