Kaçar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkezi'nin takdirleri ile Maden Belediye Başkan adayı olarak isminin açıklandığı günden itibaren, ilçenin AK Parti belediyeciliği hizmetlerine kavuşması için yoğun bir çalışma sürdürdüğünü belirtti.

Bu çalışmalar sırasında sağlık sorunlarının ortaya çıktığını ifade eden Kaçar, şunları kaydetti:



ÇALIŞMALARA DESTEK VERECEK

"Her zaman bir ferdi olmaktan gurur duyduğum AK Parti'nin bu süreçte yeni bir değerlendirme yaparak daha etkili bir seçim kampanyası yürütecek, ilçemize çok daha başarıyla hizmet verecek bir arkadaşımızı belediye başkan adayı olarak belirlemesini sağlamak adına parti büyüklerimizin de olurlarını alarak, AK Parti Maden Belediye Başkan Adaylığı'ndan feragat etmiş bulunmaktayım."Kaçar, kendisinden sonra belediye başkan adayı olarak belirlenecek kişinin yanında olacağını ve sağlık durumunun el verdiği ölçüde çalışmalarına destek vereceğini ifade etti.



