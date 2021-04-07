Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadelere yer verdi:

"En büyük arsızlık, “iktidarı seçimle ya da seçimsiz” göndermekten bahseden mensuplarının demokrasi düşmanı çağrılarına susarak destek vermektir. En büyük namussuzluk kendi partileri adına “iktidarı canlı yayında yargılayacağız” diye vahşet çağrısı yapılırken üç maymunu oynamaktır... En büyük namussuzluk geçmişteki Yassıada’yı aynen bugünde canlandırma teşebbüsüdür.

"AYNAYA BAKARAK KONUŞURKEN..."

En büyük arsızlık, “iktidarı seçimle ya da seçimsiz” göndermekten bahseden mensuplarının demokrasi düşmanı çağrılarına susarak destek vermektir. En büyük arsızlık, “iktidarı seçimle ya da seçimsiz” göndermekten bahseden mensuplarının demokrasi düşmanı çağrılarına susarak destek vermektir. En büyük akılsızlık, aynaya bakarak konuşurken, başkasına konuştuğunu zannetmektir".