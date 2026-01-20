AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kanlı Yanvar" şehitlerini andı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğrunda canlarını feda eden "Kanlı Yanvar" şehitlerini rahmetle andı.
Giriş: 20.01.2026 - 16:56 Güncelleme: 20.01.2026 - 16:56
AK Parti Sözcüsü Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanlı Yanvar'da hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Aziz hatıralarını kalbimizde yaşatıyoruz. Kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.
