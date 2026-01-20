Habertürk
        AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kanlı Yanvar" şehitlerini andı

        AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kanlı Yanvar" şehitlerini andı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğrunda canlarını feda eden "Kanlı Yanvar" şehitlerini rahmetle andı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 16:56 Güncelleme: 20.01.2026 - 16:56
        Çelik, "Kanlı Yanvar" şehitlerini andı
        AK Parti Sözcüsü Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanlı Yanvar'da hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Aziz hatıralarını kalbimizde yaşatıyoruz. Kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

