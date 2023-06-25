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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AKPM'de onaylanan rapora tepki: Utanç verici

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) onaylanmasını kınadı. Çelik, insan haklarından yana davranması gerekenlerin, terörist darbecileri meşrulaştırmaya çalışan bir rapora imza atmalarının utanç verici olduğunu belirtti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AKPM'de onaylanan rapora tepki - Gündem Haberleri
AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) onaylanmasını kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insan haklarından yana davranması gerekenlerin, terörist darbecileri meşrulaştırmaya çalışan bir rapora imza atmalarının utanç verici olduğunu belirtti.

FETÖ tezlerini sıralayan bu rapordaki Türkiye'ye yönelik suçlamaların hepsini reddettiklerini ifade eden Çelik, raporda bahsedilen şekilde ortada "Gülen hareketi" diye sosyal bir yapının olmadığını, eli kanlı bu yapının adının "Fetullahçı Terör Örgütü" olduğunu vurguladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, TBMM'yi, seçilmiş hükümeti ve demokrasiyi hedef alan, karanlık ve aşağılık ilişkileri olan bir terör örgütü olduğunun altını çizen Çelik, bu terör örgütünün 15 Temmuz gecesi onlarca vatandaşı katlettiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde o gece bu örgüte karşı milli direniş başladığını anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ölümü göze alan kararlılığı, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve milli direnişe destek olan milletimizin her bir ferdi sayesinde bu terör örgütü o gece mağlup edilmiştir. Böylesine eli kanlı bir terör örgütünün halen bir sivil hareketmiş gibi meşrulaştırılmaya çalışılması, AKPM'nin terör örgütlerinin propaganda zemini haline gelmesine yol açmaktadır. Milletvekilimiz Zeynep Yıldız yaptığı konuşmada, 'söz konusu raporun ne kadar dayanaksız ve gerçeklerden uzak olduğunu' ortaya koyarak, ülkemizin meşru tezlerini ve pozisyonunu açık bir şekilde ifade etmiştir. Bu raporu hazırlayan ve onaylayanların açıklamalarında Zeynep Yıldız'ı hedef almaları da insan hakları ve demokrasi konusunda pusulayı şaşırdıklarını göstermektedir.

Demokrasimizi, başta FETÖ, DEAŞ ve PKK/PYD/YPG olmak üzere Türkiye düşmanı terör örgütlerine karşı koruyacağız. Bu noktada mücadelemiz kararlılıkla sürecek; başta darbeciler olmak üzere demokrasi düşmanı olan bu örgütlerin mensupları hiçbir şekilde kendilerini güvende hissedemeyecektir. Bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı ve Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun AKPM'de onaylanmasını kınıyoruz."

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