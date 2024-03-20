AK Parti Trabzon adayı Ahmet Metin Genç'ten açıklamalar

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, Habertürk'te Hande Bayraktar'ın sorularını yanıtladı.

Genç'in konuşmasından öne çıkan başlıklar...

"TABİRİ CAİZSE KAPI KAPI ÇALIŞTIK"

Tabi son 10 gündeyiz. Yoğun bir propaganda dönemimiz oldu. Biz tabiri caizse kapı kapı çalıştık. Esnaflarımızı ziyaret ettik. Gençlerimizle buluştuk. Özellikle gençlik çok önemli. Yani onu çok önemsiyorum. Bir tarafında esasen propagandanın başlangıç kısmında bunları sağlarken diğer taraftan da ben Ortahisar Belediye Başkanı olarak da vazife yaptım. Ama diğer taraftan da hemşehrilerimizin geleceğe dair öncelikli beklentilerini görmüş olduk. Projeksiyonumuzu ve bundan sonraki döneme dair projelerimizi bu görüşlerden istifade ederek yapmaya çalıştık. Zaten projelerimizi Mart ayının ilk haftasında açıkladık. Halkımızla beraber paylaştık. İnşallah o projeleri bizim taahhüdümüzdür anlayışıyla daha önceki dönemde de.