AK Parti’de Ramazan mesaisi: 81 ilde ev ziyaretleri yapılacak

AK Parti Teşkilat Başkanlığı bünyesinde Ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı. MYK Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan onay alan planlama çerçevesinde yol haritası netleşti.

81 İLDE ZİYARET VE PROGRAMLAR

Ramazan ayında 81 ilde çeşitli ziyaret ve programlar gerçekleştirilecek.

“YENİ EVİM, İLK İFTARIM”

Deprem sonrası konutları tamamlanarak teslim edilen ailelerle “yeni evim, ilk iftarım” başlığıyla iftar sofraları kurulacak.

GÖNÜL SOFRALARI

Ramazan ayı süresince AK Parti MYK ve MKYK üyeleri, bakanlar, milletvekilleri ve yerel teşkilat mensupları sahada olacak. Gönül sofraları kapsamında şehit yakınları, gaziler, engelliler, yetim çocuklar ve ihtiyaç sahipleriyle iftar buluşmaları düzenlenecek.

GENÇLERLE BİR ARAYA GELİNECEK

Evlilik kredisi desteğinden yararlanan genç çiftlerle de evlerinde iftar sofralarında bir araya gelinecek. Teravih sonrası vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştirilecek. Üniversitelerde kampüs iftarları ve gençlere yönelik çalışmalar sürdürülecek.

GAZZE UNUTULMAYACAK

Programlar kapsamında Gazze unutulmayacak. Yaşanan insani drama dikkat çekilecek.

SURİYE’DE İFTAR PROGRAMLARI PLANLANIYOR

Ramazan ayında Suriye’de de iftar programları planlanıyor. Suriye’nin başkenti Şam başta olmak üzere Halep, Afrin, Haseke gibi şehirlerde iftar programları düzenlenecek.