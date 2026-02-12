Canlı
        Haberler Gündem Politika AK Parti’de Ramazan mesaisi: 81 ilde ev ziyaretleri yapılacak | Son dakika haberleri

        AK Parti’de Ramazan mesaisi: 81 ilde ev ziyaretleri yapılacak

        AK Parti'de Ramazan ayı için hazırlıklar tamamlandı. "Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir" sloganıyla yürütülecek programlar kapsamında 81 ilde hanelere ziyaretler gerçekleşecek. Depremzedeler ve ihtiyaç sahipleriyle iftar buluşmaları olacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 12.02.2026 - 11:21 Güncelleme: 12.02.2026 - 11:21
        AK Parti Teşkilat Başkanlığı bünyesinde Ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı. MYK Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan onay alan planlama çerçevesinde yol haritası netleşti.

        81 İLDE ZİYARET VE PROGRAMLAR

        Ramazan ayında 81 ilde çeşitli ziyaret ve programlar gerçekleştirilecek.

        “YENİ EVİM, İLK İFTARIM”

        Deprem sonrası konutları tamamlanarak teslim edilen ailelerle “yeni evim, ilk iftarım” başlığıyla iftar sofraları kurulacak.

        GÖNÜL SOFRALARI

        Ramazan ayı süresince AK Parti MYK ve MKYK üyeleri, bakanlar, milletvekilleri ve yerel teşkilat mensupları sahada olacak. Gönül sofraları kapsamında şehit yakınları, gaziler, engelliler, yetim çocuklar ve ihtiyaç sahipleriyle iftar buluşmaları düzenlenecek.

        GENÇLERLE BİR ARAYA GELİNECEK

        Evlilik kredisi desteğinden yararlanan genç çiftlerle de evlerinde iftar sofralarında bir araya gelinecek. Teravih sonrası vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştirilecek. Üniversitelerde kampüs iftarları ve gençlere yönelik çalışmalar sürdürülecek.

        GAZZE UNUTULMAYACAK

        Programlar kapsamında Gazze unutulmayacak. Yaşanan insani drama dikkat çekilecek.

        SURİYE’DE İFTAR PROGRAMLARI PLANLANIYOR

        Ramazan ayında Suriye’de de iftar programları planlanıyor. Suriye’nin başkenti Şam başta olmak üzere Halep, Afrin, Haseke gibi şehirlerde iftar programları düzenlenecek.

