Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’den son dakika EYT açıklaması: “Yasalaşacağı tarih…” 2022 EYT ne zaman çıkacak?

EYT cephesindeki yaşanan son dakika gelişmeleri gündemden düşmüyor. EYT düzenlemesine ilişkin bir müjde de AK Parti kanadından geldi. EYT düzenlemesinde yaşanan son durum gelişmelerine vurgu yapan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, düzenlemeye ilişkin yıl sonunu işaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, staj süresinin emeklilik kapsamına alınacağını belirtti. İşte Emeklililte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesinde üzerinde durulan formül...

ABONE OL
  • AK Parti’den son dakika EYT açıklaması: “Yasalaşacağı tarih…” 2022 EYT ne zaman çıkacak?

    Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesi, gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından tekrardan gündeme geldi. Çalışmada son aşamada olunduğuna vurgu yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesinin kapsamının genişlediğini belirtti. Peki EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, şartları nelerdir? İşte EYT cephesinden yapılan açıklamalar ve son dakika gelişmeleri...
  • AK Parti’den son dakika EYT açıklaması: “Yasalaşacağı tarih…” 2022 EYT ne zaman çıkacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI! 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken, EYT düzenlemesine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

    "Vedat Bey'in alanına girmeyeyim. Çalışmanın sonuna geldiklerini biliyorum. Bize sunduklarında da değerlendirmeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
  • AK Parti’den son dakika EYT açıklaması: “Yasalaşacağı tarih…” 2022 EYT ne zaman çıkacak?

    AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ELİTAŞ'TAN EYT AÇIKLAMASI!

    Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek" ifadelerini kullandı.
  • AK Parti’den son dakika EYT açıklaması: “Yasalaşacağı tarih…” 2022 EYT ne zaman çıkacak?

    “ÇALIŞMA TAMAMLANDI!”

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından EYT'de son durum açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz."
  • AK Parti’den son dakika EYT açıklaması: “Yasalaşacağı tarih…” 2022 EYT ne zaman çıkacak?

    “ARALIK AYINDA AÇIKLANACAK!”

    Bakan Bilgin; taşeron işçiler, geçici işçiler, sözleşmeli personel ve EYT çalışmalarınIN Aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna duyurulacağını ve Meclis takvimine alınacağını ifade etti.
  • AK Parti’den son dakika EYT açıklaması: “Yasalaşacağı tarih…” 2022 EYT ne zaman çıkacak?

    MHP GRUP BAŞKANVEKİLİNDEN EYT AÇIKLAMASI!

    EYT konusunda dikkat çeken bir açıklamalarda bulunan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) defterini, bu yasama yılında, bir daha açılmamak üzere en iyi şekilde çözerek kapatacağız." dedi.

    Akçay, "EYT En geç aralık ayının sonunda, en kötü ihtimalle yeni yılın ilk haftası Meclis'ten EYT geçer. Ama biz, Aralık ayının son günlerinde bunu yasalaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
  • AK Parti’den son dakika EYT açıklaması: “Yasalaşacağı tarih…” 2022 EYT ne zaman çıkacak?

    'YENİ YILA EYT'LİLERİN SORUNLARINI ÇÖZMÜŞ OLARAK GİRMEK İSTİYORUZ'

    MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay yeni yıla EYT'lilerin sorunlarını çözmüş olarak girmek istediklerini belirterek, YET son durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

    "Cumhur İttifakı ve MHP olarak konunun sahibiyiz, gereken çalışmaları yapıyoruz. Gereken katkıyı da veriyoruz. İnşallah Genel Başkanımızın da dediği gibi EYT defterini, bu yasama yılında, bir daha açılmamak üzere, en iyi şekilde çözerek kapatacağız. Vatandaşlarımız EYT ile ilgili resmi açıklamaları dikkate alsın."
  • AK Parti’den son dakika EYT açıklaması: “Yasalaşacağı tarih…” 2022 EYT ne zaman çıkacak?

    KAPSAM GENİŞLİYOR: STAJ SİGORTASIYLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEK!

    Staj sigortasına ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Çok eski bir düzenleme. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? Bu EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir." ifadelerini kullandı.
  • AK Parti’den son dakika EYT açıklaması: “Yasalaşacağı tarih…” 2022 EYT ne zaman çıkacak?

    "MASADA SADECE BİR EYT FORMÜLÜMÜZ VAR"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" ifadelerini kullandı.
  • AK Parti’den son dakika EYT açıklaması: “Yasalaşacağı tarih…” 2022 EYT ne zaman çıkacak?

    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR 2022 EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

    EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinde önce ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan, prim ve yıl koşullarını sağladığı halde yaş şartını bekleyen sigortalıları kapsıyor.

    8 Eylül 199'dan önce sigorta girişi olanlar için kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi koşulu bulunuyor.
  • AK Parti’den son dakika EYT açıklaması: “Yasalaşacağı tarih…” 2022 EYT ne zaman çıkacak?

    KADEMELİ EMEKLİLİK OLACAK MI?

    Yıl şartı ve prim ödemeleri gibi emeklilik şartlarını yerine getirenlerin yaş şartına bakılmaksızın emekli edilmeleri bekleniyor. Yaş ve yıl koşulunu sağlayan herkes düzenlemenin çıkmasının ardından emeklilik hakkı kazanacak. Bu kişilerin yaş ve prim gün sayısına göre kademeli olarak emekklilk yolunun açılması bekleniyor.

    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA ALT SINIR GELECEK Mİ?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde kıdemeli olarak geriye çekilme ihtimaller arasında yer alırken bir yaş sınırının getirilmesi de konuşulanlar arasında yer alıyor. 

    Daha önce 50 yaş formülü gündeme gelmişti, yeni bir yaş sınırının getirilmesi halinde emeklilik yıl ve prim şartını dolduranların belirlenen yaşı beklemeleri gerekecek.
  • AK Parti’den son dakika EYT açıklaması: “Yasalaşacağı tarih…” 2022 EYT ne zaman çıkacak?

    KESİNTİLİ EMEKLİLİK MODELİ UYGULANACAK MI?

    Bazı Avrupa ülkelerinde, emeklilik yaşında kalan süre kadar maaştan kesinti yapılarak 'kesintili emeklilik' modeli uygulandı. Fakat Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hollanda ve Almanya modellerinin uygulanmayacağını duyurdu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.