AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk demokrasisinin bedeli ödenmiş ve hakedilmiş bir demokrasi olduğunu bildirdi. Milletin, iradesinin kimse tarafından gaspedilemeyeceğini demokrasi tarihine silinmeyecek şekilde yazdığını kaydeden Çelik, "CHP'li Ünal Çeviköz'ün yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır. CHP'li Çeviköz, Türkiye'nin Libya'da ambargoyu ihlal ettiğine dair şikayetini Amerikalılara iletiyor, Biden'dan Türkiye'de demokrasi talep ediyor. Demokrasi anlayışı 'ithalat demokrasisi' olan bir anlayış bu. Demokrasi anlayışı 'ithalat demokrasisi' olan bu anlayış, yabancı otoritelerden meşruiyet tedarik etmeye çalışıyor. Türkiye´de son kullanma tarihi geçmiş vesayet anlayışları ise 'vesayet ihracatı'na geçmiş gözüküyor. Demokrasimizin banisi ve hamisi millet iradesidir. Başkalarından demokrasi talep etmek için yabancı otoritelere 'siyasi arzuhal' yazmak utanç verici bir siyasi savrulmalıdır. Demokrasinin dünyaya açık olması başka şeydir, demokrasi için dış payanda ve ithal irade aramak başka şey" dedi.

"DEMOKRASİMİZ SİYASİ PAZARLIK KONUSU DEĞİLDİR"

"CHP'li Çeviköz, Türkiye'nin güvenliği ve vatan savunması için aldığımız S-400'leri iptal edeceklerine dair Amerikan yönetimine açık çek veriyor" diyen Çelik, Türkiye'nin güvenliği ve vatan savunmasının ticaret konusu olmadığını vurguladı. Çelik, şunları kaydetti:

"Bu konuda siyasi pazarlık asla kabul edilemez. Bu zihniyet Libya konusunda ambargoyu deldiğimizi savunarak Fransa'nın tezlerini, KKTC'de Kapalı Maraş´ın açılmasını eleştirerek Yunanistan'ın tezlerini, Suriye'den çekilmemizi isteyerek PYD ve Esed rejiminin tezlerini uluslararası arenada destekliyor ve Türkiye'yi şikayet ediyor. Demokrasimizin, güvenliğimizin ve milli menfaatlerimizin pazarlık konusu yapılamayacağını bir türlü anlamıyorlar. Bu zihniyete tüm milletimiz karşıdır. Bu zihniyet başkalarından medet ummak ve kendi ülkesini şikayet etmek gibi gayrı meşru bir yoldadır. Demokrasimiz milli iradeye dayanan, dünyaya açık ve millet dışında dayanak kabul etmeyen bir siyasi değerdir. Değerlerimizi siyasi ticaret maddesi zannedenler demokrasiden hiçbir şey anlamadıklarını gösteriyorlar. Biz siyasi değerlerden yanayız. Bu zihniyet ise tam karşımızda. Demokrasimiz ve güvenliğimiz siyasi pazarlık konusu değildir. CHP yöneticileri vesayet zihniyeti ile yıllarca yurt içinde yaptıklarını şimdi siyasi ithalat yoluyla elde etmeye çalışıyorlar. Bizden alacakları cevap Atatürk'ün veciz ifadesidir: 'Manda ve himaye kabul edilemez."