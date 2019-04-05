AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklaması şöyle;

"Büyükçekmece ile ilgili iptal başvurusu yapıldı. Büyükçekmece ilçemiz, bu seçimlere has usulsüz seçmen kaydını göstererek, Büyükçekmece ile seçimlerin iptali için başvuru yapmıştır. Usulsüz seçmen kaydına ilişkin soruşturma yürütülmektedir. Bunun üzerinden giderek Büyükçekmece'ye yönelik bir müracaat olmuştur. İlçe seçim kurulu reddetmiştir. İl seçim kurulu da bu talebi reddetmiştir. YSK da gidilecek yollardan birisidir. Arkadaşlarımız buna kafa yoracak ve karar verecek. Şu anda YSK'ya gidilmiş değildir. Büyükçekmece'de olan anlaşılır gibi değildir. Nüfus müdürü, belediye çalışanlarının içinde olduğu... Nüfus müdürü tutuklu. 20 binlerin üzerinde bir sayıdan bahsediliyor. Bu seçimlerden önce yapılan bir usulsüzlük. Organize bir iş gibi duruyor. Sayı da çok yüksek. Oraya ilişkin bir müracaattır, İstanbul'un tamamı için bir müracaat değildir."