Akademisyen Nedir, Nasıl Olunur ve Ne İş Yapar? Akademisyen Olma Şartları Neler ve Yaş Sınırı Var Mı?

Akademisyen Nedir?

Akademisyen, üniversite ve yüksek eğitim kurumlarında ders veren, öğrencilere danışmanlık yapan, bilimsel araştırmalar yapan ve çeşitli yayınlar üreten kişidir. Akademisyen nedir sorusunun yanıtı bazı kavram karışıklıkları nedeniyle merak edilmektedir. Öğretim görevlisi, öğretim üyesi ve akademisyen kavramları sıklıkla karıştırılmaktadır. Akademisyen nedir sorusuna doğru bir cevap verebilmek için bu kavramları detaylı şekilde bilmek gerekir. Öğretim görevlisi, yüksek lisans ya da doktora şartı aranmadan üniversitelerde ders veren kişilerdir. Öğretim üyesi ise yüksek lisansı tamamladıktan sonra doktora yaparak; doktor, doçent veya profesör gibi kadrolarda yer alarak, üniversitelerde ders veren kişiler… Akademisyen ise öğretim üyesi ile aynı anlama gelir. Daha doğrusu öğretim üyesi, üniversitelerde kadrolu çalışan doktor, doçent, profesörlere verilen ortak bir isimdir. Akademisyen yani öğretim üyesi ile öğretim görevlisinin arasındaki fark da burada gizlidir. Akademik kariyer yapanlar ve yapacak olanlar, doktora yaptıktan sonra ne olur sorusunu sık sık dile getiriyorlar. Öğretim üyesi ile öğretim görevlisinin ayrıldığı nokta tam olarak bu konuyla ilgilidir. Öğretim görevlisi, doktora yapmadan üniversitede ders veren kişidir. Ancak öğretim görevlileri doktora yapar ve doktor unvanını kazanırlar. Doktora yaptıktan sonra ne olur konusuna daha detaylı şekilde değinmemiz gerekirse, doktoradan sonra akademik kariyerini sürdürmek isteyen akademisyenler sırası ile doçent ve profesör unvanlarını alabilirler. Öğretim görevlisi, öğretim üyesi, doçent, profesör gibi unvana sahip olan herkes akademik personel olarak geçse de yetkinlik ve görev tanımı açısından aralarındaki farklar bilinmelidir.

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Akademisyen Ne İş Yapar?

Akademik personel olan akademisyenin görev tanımı ve misyonu oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Akademisyenlik sadece bir meslek olmaktan öte, düşünce biçimi ve yaşam şekli olarak kişilerin hayatına işleyen bir disiplindir. Akademisyenliğe yalnızca öğreticilik gözüyle bakmak yanlış olur. Akademisyenler sadece bilgi aktarmakla sınırlı kalmazlar. Öğrencilere ders vermenin yanında pek çok farklı sorumluluğu da bulunan akademisyen ne iş yapar hep birlikte bakalım…

- Akademisyenler uzman oldukları alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ders verirler.

- Kendi alanlarıyla ilgili bilimsel araştırmalar yaparlar.

- Bilimsel araştırmaların neticesinde makale ve kitap gibi yayınlar üreterek literatüre katkıda bulunurlar.

- Lisans üstü ve doktora öğrencilerine danışmanlık yaparak, öğrencilerin tez yazma sürecinde onlara yol gösterirler.

- Alanları ile ilgili çeşitli projelere katılırlar.

Akademisyen Nasıl Olunur?

Akademisyen nedir ve akademisyen ne iş yapar sorularını yanıtladıktan sonra sıra akademisyen nasıl olunur konusuna geliyor. Akademisyen alımlarını takip etmek ve bu yolda ilerlemek isteyenler, kaç yılda akademisyen olunur, akademisyen olma yaş sınırı var mı gibi soruları dile getiriyorlar. Akademisyen nasıl olunur sorusunun detaylarını sizler için derledik. Öncelikle akademisyen olma yaş sınırı var mı diye merak edenler için herhangi bir yaş sınırı olmadığını söyleyelim. Ancak bazı kadrolara özel olarak 35 yaş sınırı eklenebiliyor. Kaç yılda akademisyen olunur sorusuna yanıt vermek için ise akademisyenliğin uzun soluklu ve zorlu bir süreç olacağını bilmelisiniz. Akademisyen olmak için öncelikle dört yıllık lisans eğitimini tamamlamanız gerekiyor. Lisans eğitiminin ardından lisansüstü eğitim programlarına başvurabilmek için ALES ve YDS’den yeterli puanı almanız gerekiyor. YDS’ye denk olan YÖKDİL sınavını da tercih edebileceğinizi hatırlatalım. Bu sınavlardan yeterli puanları aldıktan sonra sırasıyla yüksek lisans ve ardından doktora programlarını tamamlamanız gerekiyor. Tüm programları bitirdikten sonra akademisyenlik için yeterli hale gelerek üniversitelerde açılan kadrolar içinde size uygun olanlara başvurabilirsiniz. Araştırma görevliliği olarak başladığınız yolda zamanla yükselerek; doktor öğretim üyesi, doçent ve son olarak profesör unvanına sahip olabilirsiniz. Dolayısıyla kaç yılda akademisyen olunur sorusu için lisans eğitimini tamamladıktan sonra adaylar, 2-3 yıl yüksek lisans ve 4-6 yıl doktora programlarını bitirerek, yaklaşık 10 ila 12 yıl arasında akademisyen olabilirler.