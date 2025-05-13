Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Akademisyen Nedir, Nasıl Olunur ve Ne İş Yapar? Akademisyen Olma Şartları Neler ve Yaş Sınırı Var Mı?

        Akademisyen Nedir, Nasıl Olunur ve Ne İş Yapar? Akademisyen Olma Şartları Neler ve Yaş Sınırı Var Mı?

        Akademisyenlik, bir meslek olmaktan öte içinde yaşam biçimi de barındıran önemli dallardan biridir. Akademik kariyer yaparak bu yolda ilerlemek isteyen pek çok kişi, akademisyenlik hayali kuruyor. Ancak akademisyenlik mesleği ile ilgili kafa karıştıran ve merak edilen bazı konular var. Akademisyen ne iş yapar, akademisyen nasıl olunur, kaç yılda akademisyen olunur, akademisyen olma yaş sınırı var mı gibi dikkat çeken soruları cevaplamaya çalıştık.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 09:36 Güncelleme: 13.05.2025 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akademisyen Nedir?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Akademisyen Nedir?

        Akademisyen, üniversite ve yüksek eğitim kurumlarında ders veren, öğrencilere danışmanlık yapan, bilimsel araştırmalar yapan ve çeşitli yayınlar üreten kişidir. Akademisyen nedir sorusunun yanıtı bazı kavram karışıklıkları nedeniyle merak edilmektedir. Öğretim görevlisi, öğretim üyesi ve akademisyen kavramları sıklıkla karıştırılmaktadır. Akademisyen nedir sorusuna doğru bir cevap verebilmek için bu kavramları detaylı şekilde bilmek gerekir. Öğretim görevlisi, yüksek lisans ya da doktora şartı aranmadan üniversitelerde ders veren kişilerdir. Öğretim üyesi ise yüksek lisansı tamamladıktan sonra doktora yaparak; doktor, doçent veya profesör gibi kadrolarda yer alarak, üniversitelerde ders veren kişiler… Akademisyen ise öğretim üyesi ile aynı anlama gelir. Daha doğrusu öğretim üyesi, üniversitelerde kadrolu çalışan doktor, doçent, profesörlere verilen ortak bir isimdir. Akademisyen yani öğretim üyesi ile öğretim görevlisinin arasındaki fark da burada gizlidir. Akademik kariyer yapanlar ve yapacak olanlar, doktora yaptıktan sonra ne olur sorusunu sık sık dile getiriyorlar. Öğretim üyesi ile öğretim görevlisinin ayrıldığı nokta tam olarak bu konuyla ilgilidir. Öğretim görevlisi, doktora yapmadan üniversitede ders veren kişidir. Ancak öğretim görevlileri doktora yapar ve doktor unvanını kazanırlar. Doktora yaptıktan sonra ne olur konusuna daha detaylı şekilde değinmemiz gerekirse, doktoradan sonra akademik kariyerini sürdürmek isteyen akademisyenler sırası ile doçent ve profesör unvanlarını alabilirler. Öğretim görevlisi, öğretim üyesi, doçent, profesör gibi unvana sahip olan herkes akademik personel olarak geçse de yetkinlik ve görev tanımı açısından aralarındaki farklar bilinmelidir.

        REKLAM

        Akademisyen Ne İş Yapar?

        Akademik personel olan akademisyenin görev tanımı ve misyonu oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Akademisyenlik sadece bir meslek olmaktan öte, düşünce biçimi ve yaşam şekli olarak kişilerin hayatına işleyen bir disiplindir. Akademisyenliğe yalnızca öğreticilik gözüyle bakmak yanlış olur. Akademisyenler sadece bilgi aktarmakla sınırlı kalmazlar. Öğrencilere ders vermenin yanında pek çok farklı sorumluluğu da bulunan akademisyen ne iş yapar hep birlikte bakalım…

        • - Akademisyenler uzman oldukları alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ders verirler.
        • - Kendi alanlarıyla ilgili bilimsel araştırmalar yaparlar.
        • - Bilimsel araştırmaların neticesinde makale ve kitap gibi yayınlar üreterek literatüre katkıda bulunurlar.
        • - Lisans üstü ve doktora öğrencilerine danışmanlık yaparak, öğrencilerin tez yazma sürecinde onlara yol gösterirler.
        • - Alanları ile ilgili çeşitli projelere katılırlar.

        Akademisyen Nasıl Olunur?

        Akademisyen nedir ve akademisyen ne iş yapar sorularını yanıtladıktan sonra sıra akademisyen nasıl olunur konusuna geliyor. Akademisyen alımlarını takip etmek ve bu yolda ilerlemek isteyenler, kaç yılda akademisyen olunur, akademisyen olma yaş sınırı var mı gibi soruları dile getiriyorlar. Akademisyen nasıl olunur sorusunun detaylarını sizler için derledik. Öncelikle akademisyen olma yaş sınırı var mı diye merak edenler için herhangi bir yaş sınırı olmadığını söyleyelim. Ancak bazı kadrolara özel olarak 35 yaş sınırı eklenebiliyor. Kaç yılda akademisyen olunur sorusuna yanıt vermek için ise akademisyenliğin uzun soluklu ve zorlu bir süreç olacağını bilmelisiniz. Akademisyen olmak için öncelikle dört yıllık lisans eğitimini tamamlamanız gerekiyor. Lisans eğitiminin ardından lisansüstü eğitim programlarına başvurabilmek için ALES ve YDS’den yeterli puanı almanız gerekiyor. YDS’ye denk olan YÖKDİL sınavını da tercih edebileceğinizi hatırlatalım. Bu sınavlardan yeterli puanları aldıktan sonra sırasıyla yüksek lisans ve ardından doktora programlarını tamamlamanız gerekiyor. Tüm programları bitirdikten sonra akademisyenlik için yeterli hale gelerek üniversitelerde açılan kadrolar içinde size uygun olanlara başvurabilirsiniz. Araştırma görevliliği olarak başladığınız yolda zamanla yükselerek; doktor öğretim üyesi, doçent ve son olarak profesör unvanına sahip olabilirsiniz. Dolayısıyla kaç yılda akademisyen olunur sorusu için lisans eğitimini tamamladıktan sonra adaylar, 2-3 yıl yüksek lisans ve 4-6 yıl doktora programlarını bitirerek, yaklaşık 10 ila 12 yıl arasında akademisyen olabilirler.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Başkente gelen personele kira desteği
        Başkente gelen personele kira desteği
        'Adile' büyük fırsat sundu
        'Adile' büyük fırsat sundu
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Özel: Barışın yanındayız
        Özel: Barışın yanındayız
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı