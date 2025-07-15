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        Akar'dan 15 Temmuz mesajı

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, 15 Temmuz mesajı paylaştı. Akar, "15 Temmuz hain darbe girişimi; vatanına, milletine, bayrağına, milli manevi değerlerine bağlı, Asker, sivil tüm vatandaşlarımız tarafından tek yürek tek yumruk, Her türlü silaha, araca karşı ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla şanlı bir direnişle akamete uğratılmıştır." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 16:03 Güncelleme: 15.07.2025 - 16:03
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        Akar'dan 15 Temmuz mesajı
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 15 Temmuz mesajı paylaştı.

        Akar paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz hain darbe girişimi; vatanına, milletine, bayrağına, milli manevi değerlerine bağlı, Asker, sivil tüm vatandaşlarımız tarafından tek yürek tek yumruk, Her türlü silaha, araca karşı ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla şanlı bir direnişle akamete uğratılmıştır.

        Tüm dünyaya Ordu-Millet gücümüz bir kez daha gösterilmiştir. Unutma! Unutulan darbe, soykırım tekrarlanır. Milli iradeye, demokrasiye sahip çıkan; 252 şehidimizi rahmetle, 2.740 gazimizi minnetle anıyoruz."

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