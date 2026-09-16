Akaryakıt fiyatlarında ikinci zam yolda: Motorin 100 TL’yi aşabilir! 16 Eylül 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Akaryakıt fiyatlarında zam hareketliliği sürüyor. 12 Eylül'de benzinin litre fiyatına yaklaşık 3,20 TL zam gelirken, 15 Eylül'de motorin fiyatları yaklaşık 6,5 TL arttı. Motorine bu kez 4 liranın üzerinde yeni bir zam bekleniyor. Söz konusu artışın gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatının 100 TL sınırını aşması bekleniyor. Peki, bugün LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte, 16 Eylül 2026 güncel LPG, benzin fiyatları ve motorin fiyatında son durum…
Akaryakıt zammı son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Benzin fiyatına 12 Eylül'de gelen yaklaşık 3,20 TL'lik zammın ardından motorin fiyatları da 15 Eylül Salı günü yaklaşık 6,5 TL yükseldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorine 17 Eylül'den itibaren 4,62 TL daha zam yapılması bekleniyor. Beklenen artışın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 100 TL'nin üzerine çıkacak. Peki, akaryakıt fiyatlarına zam mı gelecek, motorin fiyatı ne kadar olacak? İşte, motorin zammında son durum ve güncel akaryakıt fiyatları…
BENZİNE 3,20 TL ZAM GELMİŞTİ!
Akaryakıt fiyatlarında son değişiklik 12 Eylül'de yaşandı. Benzinin litre fiyatına yaklaşık 3,20 TL zam geldi. Yapılan artışın ardından benzin fiyatları da şehir ve dağıtım bölgesine göre güncellendi.
MOTORİNE 6,5 TL ZAM GELDİ
Motorin fiyatlarına yaklaşık 6,5 TL zam yapıldı. 15 Eylül Salı günü itibarıyla pompaya yansıyan zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,60 TL, Anadolu Yakası'nda 95,46 TL, Ankara'da 96,75 TL ve İzmir'de 97,02 TL seviyesine yükseldi.
MOTORİNDE YENİ ZAM BEKLENTİSİ: 4,62 LİRA YOLDA MI?
Motorin fiyatlarında yeni zam beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 17 Eylül'den itibaren 4,62 TL zam yapılması bekleniyor.
MOTORİN ZAMMI SONRASI LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?
Beklenen motorin zammının pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 100,22 TL'ye, Anadolu Yakası'nda 100,08 TL'ye, Ankara'da 101,37 TL'ye ve İzmir'de 101,64 TL'ye yükselecek.