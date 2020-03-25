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Akaryakıt sektöründen 'gece kapatalım' talebi

Akaryakıt bayilerinin çatı örgütleri, gece saatlerinde istasyonların kapatılmasını gündeme getirdi. Dernekler, Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) bu yönde başvuru yaptı. Buna göre istasyonlar, sabah 09.00’da açılacak, saat 22.00 ya da 23.00’te kapanacak. Gerekirse, gece için “nöbetçi istasyon” kalacak.

benzin istasyonu

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler sonrasında araç trafiğinin azalması, günlük akaryakıt satışlarında hızlı bir düşüşe neden oldu. Bayilerin, günlük satışlarının (bölge ya da iline göre değişmekle birlikte) çift haneli, yer yer yüzde 50’lere ulaşan düşüşler gösterdiği belirtiliyor.

Bu durum karşılaştırmalı satışlarda da kendini gösterdi. Sektör, şehirlerin işlek caddelerinde yer alan 10 bayiinin 2019 yılı 18-24 Mart satışıyla, 2020 yılının aynı dönemini karşılaştıran bir çalışma yaptı.

Satışlar, LPG’de yüzde 60, motorinde yüzde 25 dolayında geriledi. Benzinde, art arda gelen indirimlerin etkisiyle satışlarda yüzde 15 artış görüldü. Vatandaş, bu olanaktan yararlandı ve aracının deposunu doldurdu. Ancak, araç trafiği durduğu için benzinde de satışların LPG ve motorinde olduğu gibi gerilemeye başlayacağı ön görülüyor.

BAKANLIĞA VE EPDK'YA BAŞVURDULAR

Satışların düşmesi, bayii derneklerini harekete geçirdi. Akaryakıt bayilerinin çatı örgütleri, gece saatlerinde istasyonların kapatılması talebiyle Enerji Bakanlığı ve EPDK’ya başvurdu. Buna göre istasyonlar, sabah 09.00’da açılacak, saat 22.00 ya da 23.00’te kapanacak. Gerekirse, gece için “nöbetçi istasyon” kalacak. Gözler, enerji yönetimine çevrildi.

İSTASYONLARDAKİ MARKETLER

İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımladı ve marketlerin saat 09.00 ile 21.00 arasında çalışması kararlaştırıldı. Peki, istasyonlardaki marketler de bu yasağa uyacak mı? Sektör temsilcileri, istasyonlardaki marketlerin bu yasağın dışında olduğu görüşünü dile getiriyor. İstasyonların market olarak hizmet veren binalarında, ¬kadın ve erkek tuvaletlerinin ve kasaların da bulunduğuna işaret eden sektör temsilcileri, “Bu genelge kapsamında marketlerin kapatılması söz konusu değil” dedi.

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