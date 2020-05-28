Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye, gerek doğal gaz gerekse de petrol ihtiyacını ithalat yoluyla karşılıyor. Belli bir miktar da kömür ithal ediyor.

Her yıl yaklaşık 45 milyar metreküp doğal gaz ithal ediliyor. Türkiye; Rusya, İran, Azerbaycan’dan boru hatları üzerinden doğal gaz; bazı ülkelerden (Katar, Nijerya, Cezayir ve ABD) de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın alıyor.

Yılık petrol tüketimi, 50 milyon ton dolayında bulunuyor. Toplam petrol tüketiminin 25 milyon tonu dizel, 5 milyon tonu jet yakıtı, 2.3 milyon tonu benzin ve 4.5 milyon tonu LPG’den, kalanı da diğer yakıtlardan oluşuyor.

MİLYARLARCA LİRA

Türkiye, doğal gaz ve petrol için her yıl milyarlarca dolar ödeme yapıyor. Bu yönüyle cari açıkta, en önemli kalemi enerji ithalatı oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin toplam ithalatı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9.1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar oldu.

Toplam ithalat içinde en büyük paya sahip olan enerjinin faturası geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4.2 azalarak 41 milyar 184 milyon 553 bin dolara geriledi. Bu tutar, 2018'de 43 milyar 5 milyon 620 bin dolardı.

KAMBİYO İŞLEM VERGİSİ ETKİLEYECEK Mİ?

Enerji sektörü, petroldeki dalgalanmanın yanı sıra son günlerde kambiyo işlemlerine uygulanacak vergideki artışı konuşuyor. Kısaca anımsatalım… Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla, BSMV oranı binde 2'den yüzde 1'e çıkarıldı. Bankadan bin dolar alan biri, 10 dolar vergi ödeyecek.

Enerji sektörü, bu kararın ithalata dayalı doğal gaz ve akaryakıtta (olasılıkla ithal kömürde de) yüzde 1 oranında bir artışa neden olup olmayacağını tartışıyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri, kendi aralarında ve rafineri sahipleriyle kararın ürün fiyatına olası etkisi üzerinde görüş alış verişinde bulunuyor. Gaz şirketlerinin de konu gündeminde yer alıyor.

Akaryakıt sektörü temsilcileri, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, “Bu karar sonrasında bankadan bin dolar aldınız, 10 dolar vergi ödeyeceksiniz. TL üzerinden hesaplanırsa ve düşünülürse bu önemli bir ek maliyet kalemi olarak gündeme gelebilir. Bu kararın sektörü etkileyip etkilemeyeceği üzerinde görüşmeler sürüyor” dedi.

Sektör temsilcileri, bir istisnanın söz konusu olup olmadığı sorusunu, “Kararda, bir istisna söz konusu değil” sözleriyle yanıtladı.